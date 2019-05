Torino scommette sul digitale: nasce l’innovation hub internazionale

Nasce da un programma di collaborazione siglato da Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt e Intesa Sanpaolo innovation center il progetto per la nascita di un “ecosistema di rilevanza internazionale” per l’innovazione nella città di Torino.

La strategia delle due fondazioni e della Banca è di mettere a fattor comune le rispettive competenze, idee, tecnologie con l’obiettivo di creare nuove opportunità per gli imprenditori italiani: a questo scopo si prevede di programmare una serie di iniziative per il triennio 2019-2021 che contribuiscano ad attrarre nuove startup e investimenti in nuove aziende e in fondi Tech che siano specializzati in intelligenza artificiale e blockchain. In programma anche iniziative per gli investimenti in fondi specializzati in programmi di accelerazione rivolti ai mercati della circular economy e della data-driven economy, creando un “hub per l’innovazione di Torino”, unico in Italia e competitivo con quelli delle “città più innovative” in Europa.

Grazie a questa partnership strategica, operatori specialistici a livello internazionale per l’accelerazione d’impresa, startup e scaleup contribuiranno allo sviluppo di un hub per l’innovazione con epicentro nei nuovi spazi delle Officine Grandi Riparazioni (Ogr), adiacenti al grattacielo della Banca, al Politecnico di Torino, alla Fondazione LINKS e lungo il cosiddetto “Miglio dell’Innovazione di Torino”.

