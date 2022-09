Torneo Innovazione Bei: 3Bee, Hale, Junker app e Seads le italiane in corsa

Ci sono quattro startup italiane tra le quindici finaliste dell’11a edizione del Torneo dell’innovazione sociale dell’Istituto Bei, presieduto dalla Segretaria generale della Banca Europea per gli Investimenti (Bei) Marjut Falkstedt, che si terrà a Vienna il prossimo 29 settembre. Il Torneo si svolge ogni anno in una diversa capitale dell’Ue, allo scopo di premiare e sponsorizzare imprenditori sociali europei che perseguono l’obiettivo primario di generare un impatto sociale, etico o ambientale.

Le startup italiane arrivate tra le finaliste sono:

3Bee, un’azienda e startup agri-tech che si propone di migliorare la vita delle api e la biodiversità applicando la tecnologia IoT e gli algoritmi di intelligenza artificiale. Nello specifico, le tecnologie esclusive di 3Bee consentono agli apicoltori di monitorare costantemente e in modo completo i propri alveari al fine di ottimizzare la produzione, risparmiare tempo e curare le api prevenendo l’insorgenza di problematiche e malattie. Attraverso una piattaforma di scambio di crediti, 3Bee potenzia il lavoro degli apicoltori locali e migliora l’impollinazione dell’ecosistema;

l’app Hale, che offre terapia digitale personalizzata ai pazienti affetti da dolore pelvico cronico, che – nel caso delle donne – affligge una donna su quattro. E’ progettata in modo da indicare una cura ai pazienti ovunque si trovino; elabora piani mensili personalizzati utilizzando l’intelligenza artificiale per aiutare le persone a gestire meglio i momenti di insorgenza del dolore. Offre un’analisi online, tracciando sintomi, obiettivi e percorsi da seguire. I prodotti di Hale nascono su indicazione e orientamento dei pazienti, e sono quindi progettati per e con l’aiuto di una comunità, che può contribuire e convalidarli direttamente;

la Junker app, cioè un’applicazione mobile che aiuta i cittadini a differenziare in maniera corretta i rifiuti domestici, fornendo le informazioni necessarie per fare la raccolta differenziata in modo semplice e rapido. L’utente fa la scansione del codice a barre del prodotto e ottiene informazioni sui componenti dell’imballaggio, i materiali utilizzati e i contenitori nei quali i rifiuti devono essere conferiti. Ad oggi, 1200 comuni in Italia hanno aderito all’app Junker, insieme a 20 comuni della Svizzera;