Total sceglie Alibaba come alleato per la digital transformation

Puntare con decisione sulla digital transformation delle proprie attività in Cina grazie a un’alleanza strategica con uno dei colossi globali del digitale. E’ l’obiettivo del memorandum of undestanding siglato da Total investment con Alibaba per lo sfruttamento dell’Alibaba Business Operating System. La divisione cinese della società petrolifera con base in Francia utilizzerà le principali capacità e tecnologie digitali Alibaba per l’e-commerce, i pagamenti online, i servizi locali, la catena di fornitura, i big data e la gestione organizzativa. La partnership, si legge in una nota, “fornirà infrastruttura digitale e supporto per le stazioni di servizio, i lubrificanti e i fluidi speciali di Total in Cina, aiutando l’azienda a migliorare l’accessibilità e la flessibilità delle sue offerte di prodotti e servizi, accelerare la sua impronta di vendita al dettaglio e punti vendita di marca e promuovere opportunità di crescita sostenibile”. Total, presente in Cina da quasi 40 anni, è così la prima azienda energetica internazionale a sfruttare Alibaba Abos.

“La tecnologia digitale è un driver fondamentale per il raggiungimento dei nostri obiettivi di eccellenza in tutti i segmenti di business di Total – afferma Ian Lepetit, presidente di Total Investiment in Cina – L’ambizione di Total Group è quella di generare un valore fino a 1,5 miliardi di dollari all’anno per l’azienda entro il 2025 attraverso iniziative di trasformazione digitale”.

WHITEPAPER La guida per pianificare un Data Journey efficace Big Data Business Analytics

“La Cina – aggiunge Lepetit – ha un ambiente leader a livello mondiale per l’innovazione digitale e un terreno fertile per renderla una realtà. Ci auguriamo che la partnership non solo migliori la nostra attività in questo paese, ma crei anche una best practice che possiamo implementare nelle attività estere di Total Group, fornendo prodotti, servizi e esperienze migliori ai clienti a più di 8 milioni di clienti ogni giorno in tutto il mondo”.

“In qualità di uno dei principali attori nel settore energetico globale – afferma Jet Jing, vice presidente di Alibaba Group – Total è rinomata per l’eccellente gamma di prodotti e servizi”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA