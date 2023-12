Trasparenza online e sostenibilità: Terna, Snam ed Eni le aziende leader in Europa

Terna, Snam e Eni sono le aziende europee al top del Webranking Europe 500, la classifica internazionale che valuta la qualità e la trasparenza della comunicazione digitale delle 500 più grandi società quotate europee sulla base delle aspettative degli stakeholder. Terna, la società guidata da Giuseppina Di Foggia, ha registrato le migliori performance per il quarto anno consecutivo. Terna continua a essere a piazzarsi al top in tema di governance, sostenibilità e investor relations. Snam mantiene il secondo posto per il quinto anno consecutivo. Eni torna nella top 3 europea, l’ultima volta era stata nel 2020-2021.

Il record di Terna

Con il punteggio di 94,7 su 100, più del doppio della media europea, Terna è top performer in particolare per le informazioni su Sostenibilità, Governance e Investor Relations. “La conquista del primo posto del Webranking Europe 500 è un riconoscimento che ci rende particolarmente orgogliosi perché testimonia il grande lavoro di squadra e l’impegno costante a favore di una comunicazione digitale completa e trasparente del ruolo di primo piano di Terna nella transizione energetica e delle sue attività per perseguire uno sviluppo sostenibile, in tutte le dimensioni Esg”, comnenta Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna.

Con il punteggio di 94,7 su 100, più del doppio rispetto alla media delle società europee, pari a 47 punti, Terna è stata premiata per l’eccellenza mostrata in termini di accessibilità e cura delle informazioni corporate presentate sul proprio sito internet e sulle principali piattaforme social. Nel corso del 2023, Terna, nel suo ruolo di regista della transizione energetica, ha rafforzato la propria presenza sui canali digitali, web e social: l’azienda è attualmente presente su tutti i principali canali social, quali Facebook, X (ex Twitter), Instagram, Youtube, LinkedIn e su TikTok, nonché sulle principali piattaforme audio, come Spotify e Spreaker.

Il ruolo e la mission aziendale, uniti all’obiettivo di fornire agli stakeholder una rappresentazione accurata dell’evoluzione del sistema elettrico, sono alla base degli ultimi progetti di datasharing realizzati da Terna: “Ecologio”, il tool che consente a ogni cittadino di individuare facilmente la fascia oraria in cui è preferibile gestire i propri consumi in maniera responsabile; “Econnextion”, la dashboard digitale con cui Terna condivide le informazioni sulla distribuzione regionale e locale delle richieste di connessione di impianti rinnovabili, suddivisi per fonte. A ciò si è aggiunta la pubblicazione di nuove piattaforme digitali per la consultazione dei dati statistici, come quella sull’Indice mensile dei consumi elettrici industriali (Imcei).

Top 20 – Europe 500

Rank Company Country Sector Score 1 Terna Italy Utilities 94.7 2 Snam Italy Energy 93.9 3 Eni Italy Energy 88.3 4 Poste Italiane Italy Insurance 87.2 5 Sandvik Sweden Industrial Goods and Services 86.4 6 Generali Italy Insurance 85.1 7 Swisscom Switzerland Telecommunications 84.9 8 Wärtsilä Finland Industrial Goods and Services 83.3 9 Fortum Finland Utilities 83.0 10 Givaudan Switzerland Chemicals 82.9 11 Valmet Finland Industrial Goods and Services 80.1 12 Trelleborg Sweden Industrial Goods and Services 78.6 13 Kesko Finland Personal Care, Drug and Grocery Stores 78.2 14 Sampo Finland Insurance 77.2 15 Repsol Spain Energy 76.4 16 Vinci France Construction and Materials 76.0 17 Mediobanca Italy Financial Services 75.6 18 Essity Sweden Personal Care, Drug and Grocery Stores 75.3 19 Deutsche Telekom Germany Telecommunications 72.8 20 Intesa Sanpaolo Italy Banks 72.2

