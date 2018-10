Travel-tech, Startupbusiness lancia la “call” per le idee innovative

Raccogliere le idee migliori provenienti da startup e imprese innovative, sviluppatori, software house, per portare una nuova ventata d’innovazione nel campo del turismo. E’ l’obiettivo di Travel-tech innovation contest, la call for project nata dalla collaborazione tra Startupbusiness e Zani Viaggi, società specializzata nel turismo incoming con circa 9 milioni di fatturato e circa 300mila clienti l’anno, che ha headquarters in Lombardia e opera in tutta Italia, ad esempio nel campo dei sightseeing bus o per le proposte turistiche mirate sulle esigenze degli appassionati di Arte, delle specialità enogastronomiche, del divertimento notturno o delle attrazioni naturalistiche.

Ci sarà tempo per presentare i propri progetti fino al 31 ottobre. Una volta raccolti tutti i lavori, questi verranno e esaminati da una giuria composta dai rappresentanti di Zani viaggi e di Startupbusiness, oltre che da personalità del mondo da esperti del mondo della tecnologia e del turismo. Terminato il processo di selezione, il regolamento del contest prevede che i prescelti possano incontrare il top management di Zani Viaggi, a cui illustreranno i propri progetti. L’azienda alla fine selezionerà quelli che rispondono meglio alle proprie necessità per avviare un rapporto di collaborazione ed eventuali proposte di investimento.

