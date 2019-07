Truffe sul web, warning delle Consob: “Occhio ai paradisi di Marshall e Vanuatu”

Offrire sul web presunte opportunità di investimento, prospettando guadagni facili e a basso rischio, ma senza neanche specificare da quale Paese la società opera né qual è l’indirizzo cui eventualmente ci si può rivolgere: è quanto emerge dalla più recente attività di vigilanza della Consob nel contrasto all’abusivismo finanziario.

Dei 35 provvedimenti adottati in materia da Consob tra maggio e giugno di quest’anno ben 8 riguardano società per le quali la sede legale è non pervenuta, mentre le giurisdizioni del Pacifico del Sud, in particolare le Isole Marshall e Vanuatu, si confermano ai primi posti come base operativa per le imprese che promuovono abusivamente il trading on line e le offerte finanziarie sul web.

Con l’attività di maggio e giugno sale a 95 il numero degli interventi effettuati da Consob dall’inizio di quest’anno a contrasto dell’abusivismo finanziario.

Tra i vari interventi anche un’avvertenza (warning), che mette in guardia contro l’attività abusiva svolta da una fantomatica società Consob Europe Spa e contro la Real Profit Consul Eood, quest’ultima con sede legale in Bulgaria, riconducibili al medesimo soggetto di cittadinanza italiana.

Di seguito l’elenco dei provvedimenti adottati tra maggio e giugno 2019.

