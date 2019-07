Turismo, in cantiere la piattaforma nazionale. Una replica di Italia.it?

Rinasce Italia.it sotto “mentite spoglie”? Stamattina il premier Giuseppe Conte ha incontrato i rappresentanti di Enit, Fs e Acie ha annunciato la realizzazione della piattaforma web che conterrà l’offerta turistica italiana.

“Questa mattina ho coordinato a Palazzo Chigi una importante riunione per rilanciare una delle risorse più preziose che caratterizzano il nostro Paese: il turismo”, scrive sulla sua pagina Facebook Conte.

“La riunione di questa mattina è stata una proficua occasione di confronto con i ministri presenti: innanzitutto il ministro per l’agricoltura e il turismo Centinaio e poi il ministro dei beni culturali Bonisoli, il ministro per il Sud Lezzi, il ministro degli Esteri Moavero Milanesi, il ministro per gli Affari regionali Stefani – si legge nel post – Hanno partecipato anche il Presidente dell’Enit Palmucci, l’Amministratore delegato delle Fs Battisti, il Presidente di Aci Sticchi Damiani, al fine di avere una visione di insieme della nostra offerta turistica e rafforzare la programmazione in quest’ambito, vera e propria eccellenza mondiale”, racconta il premier Giuseppe Conte in un post su Facebook.

“Abbiamo deciso di lanciare un piano articolato: ‘Progetto Turismi’. Al plurale. Sì perché l’Italia, rispetto ad altri Paesi, offre lungo tutto il territorio nazionale una ricca varietà di esperienze turistiche. Il ministro Centinaio, con il presidente di Enit Palmucci, sta inoltre preparando una grande piattaforma digitale che conterrà tutte le offerte integrate di percorsi turistici che la nostra Penisola è in grado di offrire, dal cicloturismo a quello alpino, dal turismo “dolce” ai percorsi enogastronomici e molto altro ancora”.

“Questo governo sta sviluppando il trasporto intermodale per offrire servizi sempre più integrati, facilitare e potenziare i collegamenti, ad esempio, tra i principali aeroporti e le città, e diminuire le distanze che separano le nostre bellezze paesaggistiche, culturali e architettoniche”, sottolinea il presidente del Consiglio.

