Twitter, ricavi in crescita del 22%. Utenti a quota 217 milioni - CorCom

Twitter ha registrato nel quarto trimestre un utile di 181,7 milioni di dollari e un utile per azione di 21 centesimi (33 cent per azione rettificato per guadagni e costi una tantum). La società di social media ha registrato un fatturato di 1,57 miliardi di dollari nel periodo, in crescita del 22%, ed ha annunciato che la sua base di utenti giornalieri è aumentata del 2,8% rispetto al trimestre precedente a 217 milioni.

Per il trimestre in corso che termina ad aprile, Twitter ha affermato di aspettarsi entrate comprese tra 1,17 e 1,27 miliardi di dollari. Twitter ha annunciato un nuovo riacquisto di azioni da 4 miliardi di dollari. La società prevede di lanciare un buy back accelerato di azioni del valore di 2 miliardi nel prossimo futuro e riacquistare i restanti 2 miliardi nel tempo. Twitter, che ha circa 800 milioni di azioni in circolazione e una capitalizzazione di mercato di quasi 29 miliardi di dollari, vuole che il nuovo riacquisto sostituisca un programma da 2 miliardi di dollari del 2020 di cui erano rimasti circa 819 milioni di dollari.

