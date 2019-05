Twitter sempre più “media company”, ora lo streaming video apre agli “ospiti”

Twitter sempre più media company. La compagnia rafforza le dirette video e cambia modello di “broadcasting”: da oggi sarà possibile creare dirette streaming a cui possono intervenire fino a tre ospiti esterni, commentando o facendo domande. In questo modo l’azienda guidata da Jack Dorsey “cannibalizza” il modello di Periscope, piattaforma acquisita nel 2014 e lanciata nel 2015, ispirata alla app israeliana Merkaat.

L’autore della diretta potrà scegliere chi accettare e chi rimuovere, e gli spettatori potranno ascoltare il dibattito tra i partecipanti, mentre il flusso video sarà esclusivamente dedicato all’autore.

La nuova opzione è già attiva: per poterla usare basterà avviare l’applicazione Twitter, farla scorrere a destra, scegliere il tab Diretta, e abilitare la partecipazione degli ospiti cliccando sull’apposita icona posizionata in alto a destra. La società è al lavoro per implementare in un futuro le funzionalità video.

