Uber Eats festeggia il miliardo di ordini

Traguardo importante per Uber Eats. In meno di quattro anni, Uber Eats ha consegnato un miliardo di ordini a più di 500 città in tutto il mondo, mantenendo i tempi medi di consegna entro i 30 minuti. Lo annuncia una nota, che afferma che Eats sta cambiando le abitudini delle persone, con la consegna a domicilio in qualsiasi luogo e momento, disponibile solo con un click. In Europa, Medio Oriente e Africa, Uber Eats collabora con più di 60.000 ristoranti in più di 250 città, selezionando con cura i propri ristoranti partner – dai più noti come McDonald’s alla pizzeria locale a conduzione familiare. In Italia Uber Eats è presente dal 2016 ed è operativa in 13 città italiane.

L’annuncio arriva dopo la pubblicazione dei dati relativi al mercato del food delivery, che dovrebbe raggiungere un valore di quasi 21 miliardi di dollari entro il 2023 e riveste un ruolo sempre più importante nella crescita dei ristoranti di piccole e medie dimensioni. Per il 70% dei ristoranti Uber Eats, che sono piccole e medie imprese, si prevede che le consegne di cibo rappresentino una quota crescente del loro fatturato complessivo

@RIPRODUZIONE RISERVATA