Ups in campo per l'imprenditoria femminile: via alla formazione online - CorCom

Ups lancia in Italia il Women Exporters Program (Wep) a sostegno delle piccole imprese a guida femminile.

Il Women Exporters Program rappresenta l’impegno costante di Ups nel promuovere un commercio internazionale più inclusivo soprattutto da parte delle realtà che incontrano maggiori difficoltà ad accedervi, in particolare le piccole imprese a guida femminile. Inoltre, la pandemia ha impattato notevolmente su questo segmento imprenditoriale, soprattutto in Italia, come è stato ampiamente sottolineato nel Rapporto Nazionale dell’imprenditoria femminile di Unioncamere “Impresa in genere”. Il programma di formazione vuole quindi fornire alle imprenditrici nuovi strumenti che permettano loro di essere preparate alle sfide dell’export.

“Siamo molto contenti di poter finalmente lanciare Wep in Italia. Il potenziale dell’imprenditoria femminile in questo Paese esiste e non solo può contribuire alla crescita economica nazionale, ma ha anche un effetto di empowerment su tutto il sistema, rendendolo più sostenibile”, spiega Britta Weber, Country Manager Ups Italia.

Il Women Exporters Program prevede un ciclo di webinar, gratuiti e accessibili su registrazione, che includeranno case studies ed esercitazioni, oltre a un calendario di incontri con aziende, esperti e istituzioni che collaborano con Ups condividendo la propria esperienza nelle attività di esportazione.

I corsi di formazione saranno suddivisi in cinque moduli tematici e si svolgeranno la mattina, dalle 10 alle 11, con il seguente calendario:

Modulo 1. Regolamentazione e Tariffe – 26 ottobre 2021

Modulo 2. Freight Forwarders & Custom Brokers – 2 novembre 2021

Modulo Speciale – L’Agenzia ICE a supporto delle imprese esportatrici – 9 novembre 2021

Modulo 3. Magazzini: risorsa per ridurre i costi di spedizione – 16 novembre 2021

Modulo 4. Logistica per l’ecommerce – 29 novembre 2021

Modulo 5. Migliorare la Customer Experience – 6 dicembre 2021

