Usa 2020, i social in campo: strumenti informativi per i cittadini

Facebook scende in campo per aitare i cittadini statunitesi a registrarsi per votare alle presidenziali di novembre e lancia il Centro informazioni sul voto.

Si tratta del secondo centro informativo, dopo quello sul Covid-19 introdotto nei mesi scorsi su scala globale. Il Centro informazioni sul voto comparirà in alto su Facebook e Instagram e darà agli elettori americani “i dettagli di cui hanno bisogno per orientarsi in questo processo elettorale senza precedenti, e trovare informazioni autorevoli direttamente dai funzionari preposti”, spiega stamani il Ceo Mark Zuckerberg in un post.

Il Centro “fa parte del nostro obiettivo più grande per aiutare 4 milioni di americani a registrarsi al voto”, aggiunge Zuckerberg, evidenziando che quasi il 40% dei potenziali elettori non è ancora registrato.

WHITEPAPER Vita da CEO: quali sono gli strumenti necessari ai manager per vincere le sfide professionali CIO Digital Transformation

Sulle elezioni scende in campo anche Twitter, che in vista del voto lavora ad ampliare le regole contro la disinformazione, specialmente in merito alle schede elettorali via posta e al voto anticipato. Nel corso del prossimo mese, ha confermato l’azienda al sito Politico, il microblog introdurrà nuove regole, strumenti e risorse.

“In vista delle presidenziali ci concentriamo sul consentire a ogni persona idonea di registrarsi e votare attraverso partnership, strumenti e nuove norme che enfatizzano le informazioni accurate su tutte le opzioni disponibili per votare, incluso il voto per posta e anticipato”, ha dichiarato la vicepresidente di Twitter per le politiche pubbliche, Jessica Herrera-Flanigan.

@RIPRODUZIONE RISERVATA