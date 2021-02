Social network, Parler: “Torniamo online: nessuna Big tech potrà più farci tacere” - CorCom

“Siamo qui per restare e prospereremo come la principale piattaforma di social media dedicata alla libertà di parola, alla privacy e alla discussione civile”. Mark Meckler, Ceo ad interim, annuncia con orgoglio il ritorno online di Parler, il social media preferito dall’estrema destra americana, che era stato messo al bando dagli store di Google, Amazon ed Apple dopo l’assalto al Congresso.

“Quando Parler è stato messo offline a gennaio da quelli che desiderano mettere a tacere decine di milioni di americani, la nostra squadra si è messa al lavoro, determinata a mantenere la nostra promessa alla nostra comunità di tornare più forti che mai”, ha dichiarato Meckler, a capo della società dopo che il board ha licenziato il precedente Ceo John Matze.

Possibile rientrare già questa settimana

“Parler è guidato da una squadra esperta ed è destinato a rimanere – ha aggiunto Meckler – noi prospereremo come una piattaforma di social media ispirata alla libertà di espressione, la privacy e il dialogo civile“. A differenza degli altri social media, Parler non opera controlli e restrizioni sui contenuti. I suoi attuali user potranno già rientrare questa settimana nel sito, mentre i nuovi iscritti dovranno aspettare la prossima.

Le linee guida accessibili sul sito, datate 14 febbraio, affermano che Parler utilizzerà la tecnologia e la revisione umana per rimuovere “contenuti minacciosi o incitanti”. Hanno detto che una “giuria della comunità”, guidata da un dipendente Parler, ascolterà gli appelli.

Da SkySilk a DDoS-Guard

Parler era ospitato da una società di servizi cloud di Los Angeles, SkySilk. Ron Guilmette, un ricercatore e attivista di Internet con sede in California, ha detto che SkySilk sembrava essere un piccolo gruppo e che non gli era chiaro se potesse fornire un’adeguata sicurezza per il sito. In particolare, Guilmette ha citato la necessità di una solida difesa contro gli attacchi denial-of-service, che inondano un sito con traffico di dati per renderlo inaccessibile. Tali attacchi rappresentano una minaccia per tutti i principali siti Internet, soprattutto se il loro contenuto è controverso. SkySilk non ha risposto alle domande sul livello di supporto fornito dall’azienda. Il suo amministratore delegato, Kevin Matossian, ha dichiarato in una dichiarazione che la società “non sostiene né condona l’odio, piuttosto sostiene il diritto al giudizio privato e rifiuta il ruolo di giudice, giuria e boia. Sfortunatamente, troppi dei nostri colleghi fornitori di tecnologia sembrano differire nella loro posizione su questo argomento”.

Mattossian ha aggiunto che la sua azienda ha applaudito le nuove linee guida della comunità di Parler. Per un po’ di tempo dopo che Amazon lo ha oscurato, Parler ha ricevuto la protezione dal denial-of-service da una società con sede in Russia chiamata DDoS-Guard. Ciò si è concluso in seguito alle rivelazioni che DDoS-Guard aveva fornito servizi a operazioni losche, inclusi forum online popolari tra i ladri di carte di credito. In una causa legale che cercava di costringere Amazon a ripristinare il suo servizio, la direzione di Parler ha affermato che Amazon intendeva negare a Trump “una piattaforma su qualsiasi grande servizio di social media”. Ciò ha fatto seguito alla decisione di Twitter di bandire definitivamente l’ex presidente dal suo servizio e a simili divieti da parte di Facebook e Instagram.

Il precedente Ceo di Parler, John Matze, dice di essere stato licenziato il 29 gennaio dal consiglio di amministrazione, controllato dal donatore conservatore Rebekah Mercer. All’epoca, Matze disse al New York Times di aver detto a Mercer che Parler doveva prendere in considerazione la possibilità di impedire ai terroristi interni, ai suprematisti bianchi e ai seguaci di QAnon, una teoria del complotto, di pubblicare sulla piattaforma.

