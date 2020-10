Vaccino Covid-19, YouTube rimuove tutti i video fake

Stop alle fake news sul vaccino per il Covid-19. YouTube passa all’azione e annuncia che saranno rimossi dalla piattaforma i video che contribuiscono a diffondere la disinformazione e le teorie complottiste. Nel mirino sono finiti i video relativi ai danni per la salute derivanti dal vaccino, ad esempio quelli legati all’infertilità, nonché sull’installazione di microchip sottopelle con l’obiettivo di “controllare” la popolazione.

La piattaforma video di Google d’ora in avanti consentirà la sola pubblicazione di contenuti che siano in linea con le disposizioni dell’Oms. Saranno rimossi anche i video che contestano l’esistenza o i contagi da Covid19 – le cosiddette posizioni negazioniste – nonché che scoraggiano i cittadini a rivolgersi a medici e autorità sanitarie nonché ad applicare il distanziamento sociale, a indossare le mascherine e a effettuare la quarantena in caso di positività al Coronavirus.

evento - 6 novembre 09:30 La trasformazione digitale come architrave della strategia per la ripresa Digital Transformation

Le teorie complottiste e la disinformazione sui nuovi vaccini contro il coronavirus sono proliferate sui social media durante la pandemia. Case farmaceutiche e ricercatori sono impegnati nella messa a punto del vaccino e la disinformazione non contribuisce all’abbattimento dei contagi in questa delicata fase in cui si sta assistendo a un progressivo aumento della trasmissione del virus, la cosiddetta Fase 2.

@RIPRODUZIONE RISERVATA