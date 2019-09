Vetrya “esporta” in Usa il video advertising: accordo con Digital hub

Esportare il modello di digital advertising sviluppato da Vetrya negli Stati Uniti e in America Latina. E’ l’obiettivo dell’accordo siglato tra Viralize, controllata dell’azienda fiorentina, e la società americana Digital Hub.

“La gestione dell’accordo – si legge in una nota di Vetrya, società specializzata in servizi digital, piattaforme cloud computing, soluzioni applicative e servizi broadband – che mira a traguardare nell’area una quota del fatturato di Viralize pari al 20% entro il 2020, verrà garantita dalla casa madre tramite la società del gruppo Vetrya US, già presente nel mercato statunitense con sedi a Palo Alto (California) e a New York City.

“L’espansione verso i mercati esteri è uno dei punti cardine del nostro piano industriale – afferma Luca Tomassini, fondatore, presidente e amministratore delegato del Gruppo Vetrya – e l’accordo siglato oggi ci permette di guardare con grande ottimismo agli ambiziosi obiettivi che ci siamo posti”.

“Siamo molto entusiasti di questo nuovo percorso che stiamo per intraprendere con Viralize – aggiunge Nestor Islava, Ceo di Digital Hub – Riteniamo che con la nostra conoscenza dei mercati americano e latinoamericano unita alla validità del prodotto sviluppato da Viralize possano costituire il perfetto connubio finalizzato ad offrire il miglior valore aggiunto per editori e inserzionisti in ambito video advertising”.

Viralize è una piattaforma tecnologica per la distribuzione e l’advertising video rivolta a tutti gli attori del digital video: editori, inserzionisti e creatori di contenuti. Pensata per offrire soluzioni avanzate e cross-screen, permette a brand e media agency di pianificare campagne video e display su audience mirate in un network diversificato di editori premium. Per gli editori, invece, Viralize rappresenta una soluzione semplice e affidabile per la pubblicazione di contenuti video, sia propri che di terze parti, e per la monetizzazione degli spazi web.

