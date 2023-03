Videocamere con intelligenza artificiale per abitazioni più sicure

PreSense: così si chiama la tecnologia che si nasconde dietro la nuova generazione di allarme progettata da Verisure per prevenire pericoli e intrusioni. Negli ultimi 5 anni, la società ha investito a livello di gruppo 255 milioni di euro in R&S all’interno dei propri hub di ricerca in Spagna, coinvolgendo un team di 650 ingegneri con l’obiettivo di innovare per offrire sempre migliore protezione a case, persone e attività commerciali. La nuova suite d’allarme è sviluppata al 100% internamente e, grazie ad essa, entro il 2025 Verisure Italia si propone di proteggere oltre mezzo milione di clienti – attualmente 248.000 – in tutto il Paese.

La tecnologia PreSense nasce per rispondere ai bisogni di sicurezza delle persone: la prima edizione dell’Osservatorio sulla sicurezza della casa di Verisure e Censis, presentata a Roma lo scorso ottobre, evidenzia infatti che per l’82,5% degli italiani un sistema di sicurezza deve rilevare un’intrusione o pericolo prima che avvenga e per l’82,6% deve inviare segnali di aiuto in caso di emergenza.

“PreSense rappresenta non solo un sistema d’allarme di ultima generazione ma un vero e proprio alleato in situazioni di pericolo e di emergenza. – afferma Stefan Konrad, Managing director Verisure Italia – Dall’ascolto dei bisogni di sicurezza dei consumatori è emerso come le persone chiedano di prevenire i furti quando non sono in casa ma anche tutelarsi da eventuali aggressioni o emergenze quando si trovano all’interno della propria abitazione. Con PreSense, saremo ancora più vicini ai bisogni di sicurezza delle persone perché offriremo una tecnologia all’avanguardia che previene il pericolo, smart, facile da usare ed efficace e che continueremo ad innovare rapidamente per garantire alti standard di protezione”.

Focus sulla protezione preventiva

I nuovi sistemi di allarme Verisure rafforzano la protezione preventiva, prima che l’intruso entri. Insieme al servizio Verisure di centrale operativa, creano diversi livelli di protezione che, dall’esterno all’interno dell’immobile, rilevano tempestivamente qualsiasi tentativo di intrusione, permettono l’identificazione visiva e audio del pericolo e garantiscono l’intervento immediato. La nuova centralina d’allarme è dotata di connessione ultra-veloce 4G/ethernet/wifi, sistema Verisure anti-inibizione ultra-narrow band e batteria di backup per previene i tentativi di sabotaggio, garantire continuità di funzionamento e velocizzare la rilevazione dei pericoli e la comunicazione con la centrale operativa, rendendo l’intervento ancora più rapido e efficiente. Il lettore chiavi con tastiera integrata e feedback vocali è di facile utilizzo per tutti i familiari e grazie al pulsante “sos” e al microfono parla/ascolta collegati alla centrale operativa e alla sirena integrati aumenta la protezione della porta d’ingresso.

I dispositivi di rilevamento avanzati con intelligenza artificiale, big data e massima risoluzione audio-video e l’esclusivo fumogeno Verisure ZeroVision creano 3 barriere di protezione contro i malintenzionati: rilevazione preventiva, identificazione dell’intruso con foto e audio, intervento immediato. Il maggior numero di pulsanti “sos”, in versione portatile o integrati nei dispositivi posizionati strategicamente nelle diverse stanze e nell’app My Verisure, permettono di chiedere aiuto in modo immediato e facile in caso di malori, aggressioni, incidenti domestici, violenze e rapine.

Identificazione delle priorità grazie all’intelligenza artificiale

La centrale operativa Verisure, attiva 24h/24, risponde ad ogni scatto d’allarme e sos entro 60’’, scarta i falsi allarmi, identifica l’intruso e ricostruisce l’accaduto. Grazie a modelli predittivi di analisi degli scatti d’allarme basati sull’intelligenza artificiale, identifica preventivamente i segnali di massima priorità – come sos, rapina, coercizione o intrusione – e anticipa un rischio potenziale. Così interviene ancora più rapidamente. Attiva da remoto direttamente nell’immobile il fumogeno ZeroVision che blocca il furto in 45’’. Nel frattempo, allerta le forze dell’ordine e invia guardie giurate sul posto.

