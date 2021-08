Videogames, Microsoft scommette sul cloud per le console - CorCom

Microsoft porterà il suo servizio di cloud gaming sulle console entro la fine dell’anno. La società ha annunciato ieri che Xbox Cloud Gaming, che consente ai giocatori di riprodurre in streaming i giochi anziché doverli installare su un dispositivo, arriverà sui nuovi dispositivi Xbox Series X e Series S, oltre che su Xbox One, per Natale.

Sebbene Microsoft stia ancora investendo molto nell’hardware, continuano a crescere gli sforzi su Xbox Game Pass, un servizio in abbonamento che offre ai giocatori l’accesso a una libreria di oltre cento titoli per circa 15 dollari al mese.

Il cloud gaming, in cui i giochi sono ospitati su server remoti e trasmessi in streaming agli utenti su Internet, è una parte importante della strategia del gruppo. L’obiettivo è attirare i giocatori nell’ecosistema Microsoft attraverso una gamma di dispositivi diversi, a partire dalle console. Attualmente, infatti, Xbox Cloud Gaming è disponibile solo su dispositivi mobili e Pc.

Come la pandemia ha cambiato il mercato globale

A causa dei lockdown e delle permanenze domestiche forzate, nel corso del 2020 le vendite di videogiochi hanno registrato un boom. Secondo Idc, a livello globale il mercato vale oggi 180 miliardi di dollari. Mantenere questi livelli ora che le restrizioni si stanno allentando vuol dire essenzialmente riuscire a differenziare l’offerta e creare un numero maggiore di opportunità di gioco.

Redmond del resto non è la sola a voler puntare sul Cloud: anche Google e Amazon stanno scommettendo su un futuro dei videogiochi capace di superare il concetto di console, un futuro in cui i servizi e il software in abbonamento svolgeranno un ruolo molto più importante, a prescindere dalla piattaforma in uso. Anche la rivale giapponese Sony sta scommettendo sui servizi attraverso la sua offerta di abbonamento PlayStation Plus, che offre ai giocatori l’accesso al multiplayer online e seleziona giochi gratuiti ogni mese. Ma la società sta principalmente pubblicizzando i suoi giochi esclusivi di successo nel tentativo di attirare i consumatori.

