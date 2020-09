Videogaming, 2020 record: giro d’affari alla soglia dei 40 miliardi di dollari

Crescita vertiginosa del mercato dei videogiochi per Pc. Nel 2020 il fatturato arriverà al valore record di 39,2 miliardi di dollari. È un salto del 60% in cinque anni. E nel 2020 i risultati sono ancora migliori, favoriti dal coronavirus e dal lockdown, che ha spinto milioni di persone a passare più tempo dentro casa e a stare online, giocando o navigando sui social. Sottolinea la crescita del settore il fatto che siano stati venduti anche sempre più periferiche ed equipaggiamenti per il gaming durante gli ultimi mesi.

Questo secondo i dati registrati da SafeBettingSites.com, che ha fornito anche una serie di particolari sulla vertiginosa crescita degli ultimi cinque anni. Nel 2015 il mercato dei videogiochi per Pc era a quota 24,6 miliardi di fatturato, secondi i dati di Jon Peddie Research. Le vendite dei giochi di fascia alta (più complessi e costosi) erano arrivati al 45% del valore complessivo del mercato, con la parte bassa fatta da giochi di medio livello (30%) ed entry-level (25%).

Nei successivi dodici mesi, però, il mercato ha fatto un salto in avanti del 23% circa, arrivando a quota 30,2 miliardi, ed ha continuato sistematicamente a crescere. La fascia alta dei giochi nel 2020 continua a detenere la quota maggiore di mercato, con il 47% del totale per un valore pari a 18,5 miliardi di dollari. La fascia media è a quota 13,4 miliardi con il 34% del mercato, in crescita del 4% rispetto a cinque anni fa. Infine, secondo le stime i giochi entry level nel 2020 saranno cresciuti del 21,7%, arrivando a un valore complessivo di 7,3 miliardi di dollari.

Secondo i dati raccolti originariamente da Jon Peddie Research, i giochi di fascia media hanno visto una delle crescite più significative nel periodo 2015-2020, segnando un +76%. Seguono i giochi di fascia alta con un +72%.

Come visto, tra le cause della crescita nel mercato durante il primo semestre del 2020 c’è stato il coronavirus e soprattutto il lockdown. Ma il boom delle vendite è continuato anche nel secondo semestre, con una spesa che è diventata molto forte soprattutto nell’area Emea: Europa, Medio Oriente e Africa. Nel secondo trimestre del 2020 l’area Emea ha segnato il record di due milioni di unità vendute, con un salto in avanti del 33% anno su anno. Anche nel terzo e nel quarto trimestre questo dato continuerà, arrivando alla fine dell’anno a segnare 8,2 milioni di unità vendute per una crescita del 16,4% anno su anno.

In un comunicato SafeBettingSites dice che uno dei numeri più significativi dei dati di Jon Peddie Research è quello relativo alla vendita dei computer portatili per il gaming, che è cresciuto arrivando a coprire il 64% delle unità vendute nel 2020 nell’area Emea, pari a 5,23 milioni di pezzi.

