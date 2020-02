Vodafone Business e Cisco unite in nome dell’Italia digitale

Vodafone Business Italia e Cisco Italia annunciano una collaborazione per accelerare la trasformazione digitale delle imprese attraverso lo sviluppo di soluzioni innovative e una stretta collaborazione go-to-market e digitale per accedere insieme al mercato italiano. Il piano di collaborazione, della durata di tre anni, rafforza la relazione tra le due imprese che ha già consentito l’integrazione di diverse tecnologie e servizi gestiti da Cisco all’interno di soluzioni offerte da Vodafone Business, rivolte sia alle Pmi sia al mercato corporate. Vodafone e Cisco si propongono di individuare e sviluppare congiuntamente nuove soluzioni avanzate nelle aree della collaboration, delle tecnologie di rete evolute, della sicurezza e del cloud.

Le linee guida dell’alleanza

Il percorso, accelerato e rafforzato dall’adozione di una metodologia “agile”, porterà anche a definire e realizzare piani di collaborazione commerciale congiunta, da affiancare a quelli già in essere, legati a servizi di rete basati su tecnologie Cisco per il mercato delle medie e grandi aziende.

Tra le linee tecnologiche di sviluppo che le due aziende hanno individuato all’interno di questa collaborazione ci sono soluzioni applicative a integrazione dei servizi voce di Vodafone attraverso l’adozione della piattaforma Webex Calling e delle sue funzionalità di autenticazione e sicurezza. È previsto inoltre il rafforzamento dell’offerta di connettività di rete fissa grazie alla tecnologia Cisco, in particolare dalla piattaforma Cisco Meraki che fornisce una gestione centralizzata delle performance di rete, con una conseguente ottimizzazione delle risorse per le aziende. L’accordo fa poi leva sull’espansione dei servizi di security in cloud per la sicurezza delle infrastrutture tecnologiche delle imprese, attraverso i servizi di protezione e analisi delle minacce informatiche di Cisco Talos, che raccoglie informazioni e analisi rilevanti rendendole disponibili alle piattaforme di sicurezza delle singole aziende. Da segnalare infine l’applicazione delle potenzialità offerte dalla suite Cisco CloudCenter, piattaforma di Cisco che permette un controllo end-to-end centralizzato e reportistica avanzata a supporto delle soluzioni cloud che Vodafone offre ai propri clienti.

Un’offerta rivolta alle imprese di tutte le dimensioni

EVENTO David Orban: il massimo esperto di tecnologie esponenziali, in streaming solo l’11 marzo Cloud

“Attraverso questa nuova collaborazione con Cisco, Vodafone Business Italia amplia ulteriormente l’offerta di soluzioni innovative per accelerare la trasformazione digitale di piccole, medie, grandi aziende e della Pubblica Amministrazione”, afferma in una nota Giorgio Migliarina, Direttore di Vodafone Business Italia. “Grazie anche alla costruzione di un ecosistema di partner nazionali e internazionali, Vodafone Business risponde in modo efficace e unico alle priorità di business delle imprese, rafforzando ulteriormente la superiorità della propria rete e dei propri servizi con le migliori e più recenti innovazioni tecnologiche disponibili nel mercato. La collaborazione con Cisco si sposa perfettamente con questi obiettivi e rafforza un rapporto, già fruttuoso e innovativo, a servizio delle imprese italiane”.

Agostino Santoni, Amministratore Delegato di Cisco Italia, aggiunge: “Quello che annunciamo oggi rappresenta un passaggio importante nell’evoluzione del rapporto tra le nostre aziende, che manifesta la volontà di collaborare in modo sempre più efficace sul mercato, creando soluzioni che servano davvero a facilitare l’innovazione e la competitività delle imprese italiane impegnate nei processi di digitalizzazione. Oggi disponiamo di tecnologie semplici, altamente sicure, programmabili, aperte che creano opportunità senza precedenti per aziende di ogni dimensione”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA