Vodafone Italia, Silvia Cassano a capo delle Risorse Umane

Silvia Cassano è il nuovo direttore Risorse Umane e Organizzazione di Vodafone Italia, a diretto riporto dell’Ad Aldo Bisio, ed è entrata a far parte del Comitato Esecutivo di Vodafone Italia.

Proviene da Ing Italia dove dal 2019 ha ricoperto il ruolo di Head of HR e membro del Comitato Esecutivo. Silvia Cassano ha maturato una lunga e variegata carriera nelle risorse umane.

Ha iniziato la sua carriera nel 2002 in UniCredit, dove si è occupata di relazioni industriali a livello nazionale e internazionale ed è stata responsabile del progetto che ha portato alla costituzione del Comitato Aziendale Europeo nel 2006. Nel suo percorso in Unicredit è stata Head of HR in Slovacchia, Russia e Italia, in quest’ultimo caso come co-head of HR con la responsabilità di circa 28.000 dipendenti. Si è occupata di importanti progetti, tra cui la fusione delle banche UniCredit in Slovacchia e Repubblica Ceca.

Laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari, ha conseguito un Master in Risorse Umane e Organizzazione presso l’Istud (Istituto Studi Direzionali) di Stresa.

