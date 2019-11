Volkswagen pronta alla svolta 4.0: sul piatto 60 miliardi per le auto “digitali”

“Stiamo portando avanti con risolutezza e determinazione la trasformazione del gruppo Volkswagen, concentrando i nostri investimenti sul futuro della mobilità. È parte della progressiva e sistematica implementazione della strategia del gruppo”, ha dichiarato Hans Dieter Pötsch, presidente del Consiglio di sorveglianza Volkswagen. “Accelereremo ulteriormente il passo nei prossimi anni con i nostri investimenti. L’ibridizzazione, l’elettrificazione e la digitalizzazione della nostra flotta stanno diventando aree d’azione sempre più importanti. Intendiamo trarre vantaggio dalle economie di scala e creare le massime sinergie. Alla luce del peggioramento del quadro economico, stiamo anche lavorando per incrementare la nostra produttività, la nostra efficienza e ottimizzare i nostri costi base in modo da garantire il raggiungimento degli obiettivi”, ha affermato Herbert Diess, Ceo Volkswagen. La nuova divisione software

All’interno della sua strategia digitale, a giugno la casa di Wolfsburg aveva annunciato che, entro il 2025, raggrupperà più di 5.000 esperti digitali nella nuova divisione “Car.Software” con responsabilità a livello di gruppo per i software nei veicoli. L’azienda pianifica di sviluppare internamente molti più software per le auto e per i servizi relativi al veicolo, aumentando la quota dall’attuale 10%, fino ad almeno il 60% entro il 2025. In futuro ci sarà una piattaforma software uniforme con tutte le funzioni di base per tutti i veicoli del gruppo, costituita dal sistema operativo per veicoli “vw.os” e dal Volkswagen automotive cloud. Entro il 2025, tutti i nuovi modelli del gruppo avranno questa piattaforma. La prima vettura basata su questa piattaforma sarà la ID.3.

“Svilupperemo software con funzioni di base uniformi per tutti i brand del gruppo, e questo ci permetterà di ridurre la complessità drasticamente. Nel medio termine, beneficeremo degli effetti di scala del nostro gruppo. Ciò ha un significato particolare nel campo dei software e porterà a enormi vantaggi in termini di costo”, ha affermato Christian Senger, membro del Consiglio di amministrazione Volkswagen responsabile per Auto e servizi digitali.