Warren Buffet scende in Tsmc e sale in Apple

La società del miliardario Warren Buffett ha aumentato il suo già consistente investimento in Apple alla fine dello scorso anno, mentre ha quasi annullato (con un taglio dell’86,2%) la quota che possiede in Taiwan Semiconductor Manufacturing (Tsmc). Berkshire Hathaway ha in effetti rivelato diverse modifiche al suo portafoglio azionario nei documenti depositati ieri presso la Securities and Exchange Commission, e tra queste spicca l’acquisto di quasi 21 milioni di azioni in più del produttore di iPhone negli ultimi tre mesi dello scorso anno, per un totale di 915,6 milioni di azioni alla fine del 2022.

Buffett, del resto, ha definito Apple uno dei quattro giganti che guidano i risultati di Berkshire, anche se si tratta solo di un investimento azionario. Gli altri principali motori del gruppo sono le società che possiede direttamente: la sua unità assicurativa che comprende Geico, la sua società energetica che possiede diverse grandi utility e la ferrovia Bnsf.

Il disimpegno da Tsmc

Solo tre mesi dopo aver rivelato una partecipazione di 60 milioni di azioni in Tsmc (operazione da 4,1 miliardi di dollari che aveva fatto impennare il valore in Borsa), Berkshire ha ridotto il suo investimento nel produttore di chip a 8,3 milioni di azioni. I documenti trimestrali che Berkshire ha presentato martedì non chiariscono quali investimenti siano di competenza di Buffett e quali siano stati effettuati dagli altri due gestori degli investimenti della società, ma in genere Buffett si occupa di tutti i maggiori investimenti di Berkshire per un valore pari o superiore a 1 miliardo di dollari.

A seguito della divulgazione della notizia, i titoli del colosso taiwanese sono scesi del 4% negli scambi americani after hours di ieri. Oggi le azioni Tsmc, che nel corso dell’anno sono aumentate di quasi il 32%, chiudendo ieri a 97,96 dollari, hanno aperto in calo del 3,3% all’avvio delle contrattazioni sui mercati asiatici.

“Berkshire ha realizzato un piccolo profitto su Tsmc. Non è stata una vittoria enorme per il gruppo”, ha dichiarato Cathy Seifert, analista di Cfra Research. Secondo i suoi calcoli, Berkshire ha acquistato le azioni a circa 68,5 dollari e le ha vendute a 74,5 dollari.

Il mese scorso Tsmc ha dichiarato d’altra parte che il fatturato del primo trimestre 2023 dovrebbe calare del 5% a causa del rallentamento dell’industria dei chip a livello mondiale, dovuta alla contrazione della domanda di elettronica da parte dei consumatori. I dirigenti del colosso asiatico hanno dichiarato di non aspettarsi un miglioramento delle condizioni di mercato fino alla seconda metà dell’anno.

La falla individuata nei software per iPhone e iPad

Le notizie per Apple non sono però tutte buone. Il Computer Security Incident Response Italia (Csirt) dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) ha diramato per i software di iPhone e iPad un allarme “zero day”, termine con il quale si identifica una vulnerabilità della sicurezza scoperta di recente e utilizzata da attori malevoli per attaccare i sistemi. L’Acn consiglia quindi di aggiornare subito gli iPhone e gli iPad con la nuova versione, in grado di correggere tre vulnerabilità scoperte negli ultimi giorni.

La falla è stata individuata da un non meglio precisato ricercatore del Citizien Lab, un gruppo di ricerca sui diritti digitali della Munk School dell’Università di Toronto e riguarda WebKit, software usato per il browser Safari: il bug, in particolare, potrebbe avere aperto l’accesso ai dati dei device. Apple ha riconosciuto il problema ringraziando il ricercatore e il Citizen Lab “per la loro assistenza”.

