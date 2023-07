WeTaxi chiude round di investimento da oltre 2 milioni

Oltre 2 milioni di euro, A tanto ammonta il round di investimento complessivo concluso da WeTaxi, sottoscritto dal Fondo rilancio startup, gestito da Cdp Venture Capital, per un importo di 1 milione di euro e con il co-investimento di Azimut Libera Impresa per 750.000 euro. La restante parte è, invece, stata coperta dai suoi soci.

WeTaxi, la startup della mobilità del futuro

Nata nel 2017 a Torino con l’obiettivo di digitalizzare il servizio taxi ed avvicinare i più giovani all’uso del taxi, WeTaxi è diventata una app di riferimento della mobilità, scelta da oltre 400.000 utenti e oltre il 25% dei tassisti italiani. WeTaxi si basa infatti su un modello collaborativo e si propone come partner delle cooperative taxi locali, supportandole nel processo di innovazione grazie ad una tecnologia proprietaria aperta e versatile. La società collabora infatti con gli operatori esistenti nelle diverse città, come la cooperativa taxi Samarcanda di Roma, TaxiTorino di Torino e Consortaxi di Napoli.

La partecipazione a questo nuovo round da parte del Fondo rilancio startup gestito da Cdp Venture Capital Sgr S.p.a. e Azimut Libera Impresa conferma la fiducia nella vision di WeTaxi, che oggi – forte di una tecnologia unica nel settore e del know-how acquisito – guarda al suo ruolo come partner tecnologico del settore per aiutare i radiotaxi e i tassisti italiani a recuperare il terreno perduto in termini di tecnologia e innovazione.

Risorse per potenziare l’offerta

“WeTaxi – racconta Massimiliano Curto, ceo e founder – nasce per ottimizzare gli spostamenti urbani e rendere le nostre città più sostenibili. Con questo nuovo round, vogliamo rafforzare la nostra offerta tecnologica ai radiotaxi italiani e allargare il ventaglio di servizi offerti ai nostri utenti per aiutarli a trovare sempre la soluzione di mobilità migliore per le loro esigenze. Sono davvero orgoglioso che il Fondo rilancio startup gestito da Cdp Venture Capital abbia co-investito, insieme ad Azimut e ai nostri soci, in questo round perché è la conferma del nostro ruolo strategico nel costruire una mobilità sempre più sostenibile, accessibile e smart per il nostro Paese e le nostre città, all’interno delle quali i trasporti giocano un ruolo fondamentale per lo sviluppo di spazi urbani più vivibili e green per i cittadini”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA