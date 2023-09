Whatsapp for business: ecco le nuove funzionalità per le aziende

Dare alle aziende la possibilità di offrire ai clienti esperienze personalizzate in chat, come prenotare un appuntamento o scegliere un posto sull’aereo, bypassando siti web e app: è la nuova funzionalità Flows disponibile su Whatsapp e svelata da Meta in occasione dell’evento Conversations a Mumbai. Annunciato inoltre il lancio imminente di Meta Verified per le aziende: si parte da Instagram e Facebook ma il servizio sarà esteso in futuro anche WhatsApp. L’abbonamento includerà l’autenticazione dell’azienda con un badge di verifica, protezione dal furto di identità, accesso all’assistenza per l’account. I test su Facebook e Instagram inizieranno nelle prossime settimane in Paesi selezionati, mentre su WhatsApp inizieranno nei prossimi mesi.

Cosa si può fare con Flows

Con Flows le aziende potranno offrire menù dettagliati e moduli personalizzabili per andare incontro a esigenze diverse. Nelle prossime settimane, Flows sarà disponibile per le aziende di tutto il mondo che utilizzano la piattaforma WhatsApp Business. Sarà possibile completare un acquisto direttamente in chat aggiungendo articoli al carrello ed effettuare un pagamento utilizzando il metodo preferito tra tutte le app Upi (Unified Payments Interface) supportate, le carte di debito e di credito.

Cosa si può fare con Meta Verified

Con Meta Verified, le aziende si autenticano sulle piattaforme ricevendo in cambio un badge di verifica, assistenza migliore per l’account e protezione dal furto d’identità. Inoltre, l’abbonamento a Meta Verified offrirà funzioni premium aggiuntive, tra cui la possibilità di creare una pagina WhatsApp personalizzata facile da trovare online e assistenza multi-dispositivo, per consentire a più dipendenti di rispondere ai clienti. L’azienda annuncia che presto inizieranno i test con piccole imprese che già utilizzano l’app WhatsApp Business, prima di introdurre il servizio anche per le aziende più grandi sulla piattaforma.

