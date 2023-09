Industria 4.0 e smart city, il wi-fi 7 leva di new business

Una velocità triplicata rispetto al wi-fi 6 e più larghezza di banda: sono queste le caratteristiche principali del wi-fi 7, il nuovo standard wireless che consentirà l’implementazione di una serie di nuovi casi d’uso e nuove possibilità per l’internet of things, che troveranno le loro principali applicazioni nell’Industria 4.0 e nelle smart cities. Ad annunciarlo Wireless Broadband Alliance, associazione che riunisce i principali attori dell settore, ha appena pubblicato il report Get Ready for wi-fi 7: Applying New Capabilities to the Key Use Cases.

“Get Ready for wi-fi 7 mostra le capacità rivoluzionarie che gli permetteranno di contribuire a colmare il divario digitale e abilitare nuovi casi d’uso nei settori consumer, business, educazione, governo, medicale, industriale, ospitalità, luoghi pubblici e trasporti”, spiega Tiago Rodrigues, presidente e ceo della Wireless Bradband Alliance.

Le nuove capacità di Wi-Fi 7

Wi-fi 7 si preannuncia come un salto tecnologico significativo rispetto alle generazioni precedenti. La nuova tecnologia è progettata per operare con una larghezza di banda molto più ampia – fino a 320 MHz – e offre velocità teoriche massime fino a 30 Gbps. Ciò rappresenta un incremento notevole rispetto al wi-fi 6 e agli standard precedenti, rendendo il wi-fi 7 ideale per applicazioni ad alta intensità di dati come la realtà virtuale e aumentata, il gaming e le trasmissioni video in alta definizione.

L’aumento della velocità e della larghezza di banda

Uno dei principali vantaggi del wi-fi 7 è il notevole aumento sia della velocità che della larghezza di banda. Queste caratteristiche permettono una maggiore densità di connessioni simultanee, riducendo il rischio di congestione della rete. Questo è di particolare importanza in settori come l’Internet of things, dove un gran numero di dispositivi deve essere connesso contemporaneamente.

Miglior supporto per applicazioni sensibili alla latenza

Un altro aspetto fondamentale del wi-fi 7 è il miglioramento del supporto per le applicazioni sensibili alla latenza. Grazie a una serie di innovazioni tecnologiche, il wi-fi 7 sarà in grado di fornire latenze estremamente basse, rendendo possibile l’utilizzo di applicazioni in tempo reale come i giochi online, le videoconferenze e i servizi Voip con una qualità senza precedenti.

Il programma di prove sul campo wi-fi 7

La Wba ha anche annunciato un programma di prove sul campo per il wi-fi 7, volto a testare la nuova tecnologia in una serie di scenari reali prima del lancio ufficiale. Il programma vedrà la partecipazione di numerose società leader nel settore delle telecomunicazioni e della tecnologia, e si concentrerà su aree chiave come la compatibilità dei dispositivi, la sicurezza della rete e l’efficienza energetica.

Le previsioni degli esperti dell’industria

Gli esperti dell’industria prevedono che il wi-fi 7 avrà un impatto significativo su una serie di settori. In particolare, potrebbe rivoluzionare l’Internet of things (IoT), consentendo una connettività più rapida e affidabile per un gran numero di dispositivi. Allo stesso modo, potrebbe avere un impatto significativo sul settore dei giochi online e della realtà virtuale e aumentata, dove le elevate velocità e la bassa latenza sono di fondamentale importanza.

Il potenziale di wi-fi 7 per le smart cities

wi-fi 7 ha il potenziale per giocare un ruolo chiave nello sviluppo delle smart cities del futuro. Con la sua capacità di gestire un gran numero di connessioni simultanee, wi-fi 7 potrebbe fornire la spina dorsale per una rete urbana intelligente, collegando tutto, dai semafori ai sensori ambientali, passando per i sistemi di trasporto pubblico.

L’importanza di wi-fi 7 per i nuovi casi d’uso wireless

Infine, il wi-fi 7 rappresenta un importante passo avanti per l’industria wireless. Le sue caratteristiche tecniche avanzate lo rendono ideale per una serie di nuovi casi d’uso che vanno oltre il semplice accesso a Internet. Questo include applicazioni innovative come l’autorizzazione alla guida autonoma, l’assistenza sanitaria remota e le reti energetiche intelligenti – tutti scenari in cui una connessione wireless affidabile e ad alte prestazioni è essenziale.

