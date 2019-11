Wind Tre Business battezza Direct, il portale per aziende e professionisti

Uno store digitale dedicato alle aziende, ai professionisti e alle partite Iva. Che potranno acquistare online prodotti e servizi business potendo contare su un team di consulenti dedicati per una guida all’acquisto tarata sulle specifiche esigenze. Questa la novità tenuta a battesimo da Wind Tre Business, “brand” dell’azienda guidata da Jeffrey Hedberg. Direct – si chiama così il nuovo portale raggiungibile all’indirizzo direct.windtrebusiness.it e supportato dal numero verde 800.999.099 – permette di selezionare in autonomia le soluzioni per la propria attività e di perfezionare e firmare il contratto direttamente online, con pochi e semplici passaggi. Un pool di consulenti è a disposizione dei clienti per ogni esigenza – dall’acquisto alle attività di post-vendita e di assistenza – attraverso il numero verde dedicato.

“Il nuovo canale online Direct rappresenta una grande innovazione nel mercato business delle telecomunicazioni. Coniuga soluzioni digitali con la consulenza diretta, garantendo una customer experience di alto livello, in linea con quanto già sperimentato con soddisfazione dai clienti in altre categorie di servizi – commenta Giancarlo Sarti, Direttore B2B Marketing di Wind Tre -. La scelta di questo modello nasce dalla domanda crescente, da parte di professionisti e aziende, di poter accedere ad una semplice e autonoma configurazione delle proprie offerte, senza però dover rinunciare alla necessaria consulenza e assistenza tipiche del mercato business”.

Con Direct è inoltre possibile attivare l’esclusiva offerta mobile ‘Infinito’, che include Giga e minuti illimitati per garantire un ‘Business senza limiti’ grazie alla Super Rete di Wind Tre, infrastruttura di ultima generazione con circa 20mila siti di trasmissione in tecnologia ‘5G-ready’ che consentono una maggiore qualità e velocità di trasmissione.

