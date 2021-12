WindTre, Sedita: "Ecco come aiuteremo a digitalizzare le scuole italiane" - CorCom

Lo scorso 20 luglio, attraverso il bando del Ministero dell’Istruzione “Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, finanziato con fondi Pon-Fersr-React Eu, numerose scuole pubbliche italiane hanno ottenuto importanti finanziamenti, per un totale di 336 milioni di euro, destinati alla creazione o al potenziamento delle reti locali cablate (Lan) e wireless (WLan) degli edifici scolastici, utilizzate a fini didattici e amministrativi, e alla fornitura di materiali e strumenti per la realizzazione di cablaggi strutturati.

Si tratta di una grande opportunità per digitalizzare i servizi dell’istruzione pubblica e per migliorare ulteriormente la connettività degli edifici scolastici, a cui WindTre, uno dei principali player nel mercato delle telecomunicazioni, intende contribuire attraverso il proprio know-how e con le sue proposte innovative. L’azienda guidata da Jeffrey Hedberg, infatti, è in grado di fornire alle scuole soluzioni di connettività condivisa, già ampiamente sperimentate e perfezionate in diversi ambiti, con l’ausilio di una radicata e capillare rete commerciale, per offrire i propri servizi alle strutture scolastiche dell’intero territorio nazionale.

Nello specifico, WindTre Business propone la soluzione Easy Wi-Fly, un servizio innovativo che permette di dotare le istituzioni scolastiche di una rete Wi-Fi 6, lo standard di nuova generazione che offre l’efficienza e la flessibilità necessarie per supportare le applicazioni tecnologiche più evolute con una maggiore velocità e stabilità ed in grado di interconnettere gli spazi didattici ed amministrativi dei singoli istituti, a vantaggio di tutto il corpo scolastico. Attraverso un portale personalizzato per ciascuna scuola, infatti, gli studenti, i docenti e il personale possono utilizzare la connettività dati realizzata con Easy Wi-Fly per condividere in rete le risorse connesse dell’istituto scolastico, nonché per accedere a Internet in modo gratuito e sicuro, grazie alla piena conformità con le normative sulla privacy.

In aggiunta ai tipici servizi di connettività e all’accesso a internet, Easy Wi-Fly consente di realizzare servizi tecnologicamente avanzati di condivisione e collaborazione digitale di grande utilità pratica, come costruire o arricchire rapidamente il database degli studenti; realizzare campagne di informazione tramite invio di sms ed email o push su app per eventi particolari o appuntamenti ricorrenti; avviare servizi per docenti e studenti quali tutorial e tool online e abilitare l’accesso ad e-book e pagine Web con contenuti certificati, utilizzabili su ogni tipo di device. Una serie di importanti caratteristiche con cui Easy Wi-Fly viene incontro alla nuova sfida che il ritorno della didattica in presenza pone alle scuole, ovvero la necessità di dotarsi con rapidità di tecnologie e strumenti digitali per condividere online, facilmente e in sicurezza, risorse e contenuti.

Parallelamente al bando per le reti Wi-Fi, è stato recentemente assegnato alle scuole un ulteriore finanziamento per l’acquisizione di Lim, ovvero le lavagne interattive multimediali, o digital board, un innovativo e prezioso strumento educativo, che consente di rendere le lezioni più coinvolgenti e partecipative e offre la possibilità di integrare diversi supporti didattici. Anche in questo importante ambito, WindTre Business potrà offrire a breve il suo contributo, con soluzioni all’avanguardia disponibili attraverso la semplicità e la sicurezza del Mepa, a vantaggio della digitalizzazione e dell’evoluzione della scuola.

@RIPRODUZIONE RISERVATA