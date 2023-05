Wlan aziendali a +23,8%: giro d’affari da 5,5 miliardi nel 2027

Non conosce crisi il mercato dell’Enterprise wireless Wan basato su 5G e 4G/Lte, con ricavi mondiali che raggiungeranno 5,5 miliardi di dollari nel 2027, secondo le stime più recenti di Idc contenute nel report “5G and 4G/Lte Enterprise wireless wan Forecast, 2023-2027”. Si tratta di un tasso di crescita annuale composito (Cagr) del +23,8% nel periodo di previsione 2023-2027.

Le entrate del mercato mondiale nel 2022 sono state di poco inferiori a 1,9 miliardi di dollari. Il segmento è quello che Idc precedentemente analizzava nello studio “4G/Lte e 5G router & gateway Forecast”.

Una soluzione di connettività a pieno titolo

L’Enterprise wireless Wan (wide area network) è tipo di rete mobile che usa le torri cellulari per trasmettere il segnale radio su grandi distanze verso dispositivi fissi o in movimento. Con le Wan che imprese possono creare reti unificate con le quali dipendenti, clienti e partner possono lavorare insieme online, indipendentemente dalla loro posizione. Di solito le Wan si usano per connettere tra loro le diverse filiali oppure per collegare i dipendenti che lavorano da remoto con la sede centrale.

Il mercato è notevolmente maturato negli ultimi cinque anni, con l’Lte che si è evoluto ulteriormente e le soluzioni 5G che offrono un livello ancora più avanzato di affidabilità alle offerte di wan wireless.

Il cambiamento principale osservato da Idc è che l’Enterprise wireless wan si sta evolvendo oltre una semplice soluzione cui le imprese ricorrono laddove altre tecnologie di accesso non sono efficienti o disponibili, ma come soluzione di connettività primaria, scelta consapevole e ricercata per le sue specifiche caratteristiche e opportunità.

Supporto a IoT e Industria 4.0

“Le soluzioni 5G Enterprise wireless Wan sono state estese rapidamente nel 2022 sia nelle filiali aziendali che nei mercati mobili. L’uso dell’Internet of things (IoT) è un po’ in ritardo, ma ha visto comunque vissuto una crescita a due cifre. Nel complesso, l’Enterprise wireless Wan è passata dall’essere una tecnologia di supporto a una soluzione con le sue funzionalità strategiche che si sceglie a prescindere dalla disponibilità delle alternative”, afferma Patrick Filkins, responsabile della ricerca, IoT and Telecom network infrastructure di Idc.

Oltre alla semplice connettività, le soluzioni 4G/Lte e 5G stanno giocando un ruolo sempre più importante nelle iniziative Sd-Wan (software-defined wan) e enterprise edge, nota ancora l’analista. Inoltre, vengono implementate in volumi massicci per connettere i sistemi di trasporto pubblici e privati e in ambienti industriali che hanno bisogno di soluzioni mobili, come nell’Industria 4.0.

