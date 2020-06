World Hackaton Day: medaglia d’oro a Epsylon Mask

È Epsylon Mask, la mascherina riutilizzabile e in grado di proteggere al 99% dagli agenti infettivi, il progetto vincitore del World Hackaton Day (Whd), il primo hackaton mondiale online che ha visto in sfida – dal 29 al 31 maggio – centinaia di talenti della comunità tecnologica chiamati ad affrontare le enormi sfide della società post-Coronavirus e a ideare soluzioni innovative in grado di spingere la digitalizzazione della società in nome della sostenibilità e dell’inclusione.

200 i progetti sottoposti alla giuria, 1000 i partecipanti e 85 i Paesi rappresentati: questi i numeri dell’evento promosso dal Ministero degli Affari Esteri israeliano, dall’Ambasciata d’Israele in Italia, dalla Roi Community -network internazionale composto da 1.300 fra imprenditori, innovatori e attivisti – dall’Ambasciata olandese in Israele e da CorCom in qualità di media partner. Il tutto con il supporto di partner, start-up, scale-up e società provenienti da Israele, Regno Unito Paesi Bassi, Polonia, Italia e altri paesi in tutto il mondo.

Organizzato dai giovanissimi Julien van Dorland e Nir Kouris l’evento ha visto sul podio, rispettivamente al secondo e terzo posto, i progetti PreCon (Prevent Contagious) e Go tour VR. E sono stati 8 i premi assegnati nelle altrettante categorie in concorso, andati rispettivamente a Covid Analyst (Health and Fitnerss), Spark (Work and Economy), Ace (Empowerment and Education), VR concerts powered by AI (Music and Entertainment), Go tour VR (Travel and Mobility), Stay Safe Donate Safe (Finance and Digital Money), Framble (Environment and Sustainability) e Alz.vision (Solidarity and the Elderly).

Determinante il ruolo di Microsoft che ha messo in palio premi per un valore complessivo di 100mila dollari, inclusi buoni regalo e crediti affinché le idee migliori possano prendere forma e sostanza.

L’obiettivo di Whd è quello ora di costruire una comunità con tutte le idee e anche organizzare un Matchathon con tutti i team e i progetti presentati.

