Xiaomi, una super-fotocamera per i nuovi smartphone

La sfida sugli smartphone del futuro si gioca anche sulla qualità delle fotocamere, che raggiungeranno vette di definizione mai toccate finora. Ad aprire la danza degli annunci è Xiaomi, tallonata da vicino da Realme (controllata da Oppo), che nelle prossime settimane porteranno sul mercato un device che conterà su un impianto di ottica capace di riprodurre immagini da 64 megapixel.

In prospettiva, però, Xiaomi vuole arrivare ancora più lontano, grazie alla fotocamera studiata in collaborazione con Samsung Electronics che saprà capace di arrivare fino a 108 mega pixel, e che potrebbe andare ad equipaggiare – ma queste sono soltanto anticipazioni pubblicate dalle testate specializzate – il telefono Mi Mix 4 (per la versione da 108 mp) e il nuovo Redmi (per quella da 64).

La nuova fotocamera – afferma il co-fondatore e presidente di Xiaomi, Lin Bin, consentirà di scattare foto ultra-chiare.

