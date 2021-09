YouTube inaugura il Theatre for business: 6mila posti per eventi live - CorCom

Entertainment, eventi e convention. In una location dotata di tecnologie all’avanguardia per un’esperienza immersiva e inedita. Apre i battenti a Inglewood, in California, lo YouTube Theatre for business: 6.000 i posti disponibili per ospitare una serie di eventi di intrattenimento dal vivo. Concerti, spettacoli teatrali, spettacoli a premi e competizioni di eSports. E il teatro potrebbe anche diventare un luogo chiave per le conferenze, con il collegamento all’app e agli strumenti di YouTube che forniscono capacità aggiuntiva per massimizzare la copertura con la tua programmazione.

“YouTube è il luogo virtuale più grande del mondo che collega artisti e fan e ci siamo resi conto che YouTube Theatre avrebbe avuto la capacità di fondere insieme il fisico e il digitale in modi nuovi ed entusiasmanti”, sottolinea Angela Courtin, VP marketing di YouTube per brand, media, culturale e creativo.

Il primo evento previsto presso la sede è l’Hollywood Black Comedy Festival, che inizierà il 3 settembre, e YouTube annuncerà presto anche la sua “residenza d’artista” inaugurale per lo spazio.

YouTube Theatre è stato costruito da zero in una partnership decennale con il team di Hollywood Park. Le sue caratteristiche uniche si concentrano sull’interattività, tra cui un’icona YouTube digitale su larga scala all’esterno della sede e un muro digitale all’interno. Entrambi utilizzano la tecnologia del sensore di movimento in modo che i fan possano interagire con gli schermi e possono essere programmati con contenuti relativi agli eventi.