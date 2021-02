Zte celebra il World Radio Day. Hu Kun: "Supportiamo l'innovazione" - CorCom

Zte si unisce oggi nel celebrare il World Radio Day. La Giornata Mondiale della Radio, inventata da Guglielmo Marconi nel 1895, è stata voluta dall’Unesco e promuove l’importanza dello strumento radiofonico come celebrazione dell’umanità in tutta la sua diversità. “Il nostro obiettivo, come Zte Italia – afferma il presidente di Zte Western Europe e ceo di Zte Italia, Hu Kun – è supportare l’innovazione tecnologica al nostro meglio, mettendo a disposizione del paese e delle istituzioni, non solo il nostro now-how e la nostra expertise, ma anche il nostro supporto nel promuovere l’importanza di essere inter-connessi, specialmente in questo periodo storico di isolamento sociale.”

“Nonostante gli enormi progressi tecnologici, la radio rimane il media con la copertura maggiore a livello globale – evidenzia Alessio De Sio, Chief Institutional and Communication Officer di Zte Italia – Come top player nel settore Ict, siamo stati lieti di unirci allo Science Park G. Marconi, patrocinato dal Comune di Santa Marinella (Roma), ed alla sua Madrina di eccezione, la principessa Elettra Marconi, nella celebrazione di questo momento di grande innovazione.”

Durante la celebrazione dell’anniversario, l’astronauta Luca Parmitano si è collegato da Houston.

WHITEPAPER Trasformazione digitale: le tecnologie più rilevanti per supportare la crescita delle aziende Digital Transformation

“Vorrei ringraziare Zte Italia, mr. Hu Kun e mr. Alessio De Sio per aver aderito a questa iniziativa così importante non solo a livello Nazionale, ma mondiale, e che rappresenta una delle più importanti scoperte scientifiche e tecnologiche degli ultimi 150 anni.” afferma la madrina dell’evento, e nipote del premio Nobel, la principessa Elettra Marconi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA