Zte Italia, firmato il primo accordo integrativo con i sindacati

In Zte firmato il primo accordo integrativo. Lo annuciano Slc, Fistel e Uilcom. “L’intesa – si legge nalla nota sindacale – prevede l’inserimento di una serie di tutele importanti quali l’estensione del congedo matrimoniale anche alle unioni civili; un giorno di permesso aggiuntivo per nascita figlio; 12 ore di permesso per inserimento asilo nido e scuola materna; 3 giorni di permesso l’anno malattia figli fino a 11 anni; estensione dei permessi previsti per gravi motivi familiari anche agli affini entro il II grado; un giorno aggiuntivo di permesso annui per lutto di parenti fino al III grado; 20 ore di permesso annuo per visite mediche documentate”.

Nell’accordo le parti hanno anche introdotto e regolamentato l’istituto di ferie e permessi solidali, il lavoro agile, la reperibilità ed istituito il ticket restaurant quotidiano, ed introdotta la sanità integrativa aziendale fino al 2020, interamente a carico aziendale.

“Siamo molto soddisfatti per l’intesa raggiunta – commenta il segretario nazionale della Uilcom, Giuseppe Fabio Gozzo– perché da una parte ottiene l’obiettivo concreto di portare ai lavoratori diversi elementi migliorativi normativi, di welfare ed economici e dall’altra apre la strada all’istaurarsi di relazioni sindacali fattive che attraverso la fiducia reciproca ci auguriamo possano svilupparsi nel tempo per raggiungere nuovi e più importanti traguardi”.

