Zte, volano gli utili e crescono gli investimenti sul 5G

Il primo semestre 2019 è stato particolarmente positivo per Zte, che ha registrato un raddoppio dell’utile netto, aumentato del 118,8% a 1,47 miliardi di Yuan, pari a 185 milioni di euro. A +13,1% il fatturato, che si attesta a 44,6 miliardi di Yuan (5 miliardi e 613 milioni di euro). Durante la prima metà del 2019 la società ha inoltre aumentato i propri investimenti in ricerca e sviluppo sul 5G, che rappresentano il 14,5% dei ricavi e ammontano a 6,47 miliardi di Yuan, 814 milioni di euro (nello stesso periodo del 2018 la percentuale era del 12,8%).

Quanto ai contratti commerciali sul 5G, la multinazionale di Shenzen ne ha già siglati 25su scala globale, in Cina, Europa, Area dell’Asia-pacifico e Medio Oriente, in partnership con più di 60 operatori nel campo delle reti. Restando al 5G, Zte ha focalizzato l’attenzione soprattutto su sistemi operativi di base, distributed database, core chipset.

La società ha anche potenziato la propria attività di ricerca di talenti, potenziando la collaborazione con le università della Cina per reclutare oltre 5.000 esperti di 5G. Nei primi sei mesi del 2019 Zte ha realizzato oltre 30 soluzioni serializzate 5G e più di 50 progetti dimostrativi in quasi 20 settori industriali, tra cui Internet industriale, big video, Internet dei veicoli, media, energia, sicurezza pubblica, sanità, istruzione, protezione ambientale e trasporti. In collaborazione strategica con più di 300 clienti del settore, Zte ha implementato insieme a loro applicazioni di servizio e ha collaborato con oltre 200 fornitori di prodotti leader del settore per lanciare soluzioni basate su 5G orientate a diversi settori industriali.

“In futuro – si legge in una nota dell’azienda – Zte integrerà ulteriormente le risorse interne ed esterne, concentrandosi sui mercati e prodotti tradizionali per migliorare continuamente la soddisfazione dei clienti e le quote di mercato. Zte raccoglierà anche talenti di prima classe, rafforzerà la conformità e il controllo interno per migliorare costantemente la governance interna dell’azienda. Inoltre, aderirà all’innovazione nelle tecnologie di base e si concentrerà sulle implementazioni end-to-end 5G, in modo da mantenere lo sviluppo sostenibile della forza innovativa e raggiungere una crescita di qualità al culmine degli investimenti e delle costruzioni 5G”.

