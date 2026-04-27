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AI sovrana, spunta un’alleanza transatlantica Germania-Canada

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Cohere e Aleph Alpha, con il sostegno finanziario e infrastrutturale del gruppo Schwarz, puntano a costruire un’alternativa industriale ai grandi player globali, rispondendo alla domanda di controllo tecnologico di Stati e settori regolamentati

Pubblicato il 27 apr 2026
AI-intelligenza-artificiale

L’AI sovrana entra in una fase di maturità industriale. Non è più soltanto un concetto legato alla regolazione o alla geopolitica dei dati, ma diventa un vero asse strategico di mercato. Lo dimostra la decisione di Cohere e Aleph Alpha di unire le forze in un progetto transatlantico che ambisce a creare un campione globale dell’intelligenza artificiale indipendente, pensato per governi e grandi organizzazioni che non intendono rinunciare al controllo sul proprio stack tecnologico.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Veronica Balocco

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