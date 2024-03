Il mercato unico digitale europeo? Strand Consult: “Irrealistico in tempi brevi”

“Finalmente creeremo un vero mercato unico digitale e un caso commerciale convincente per spingere gli operatori ad impegnarsi nella consolidazione transfrontaliera. Daremo alla politica dello spettro una vera dimensione europea e spingeremo per aste più tempestive e ‘accessibili’. Perché, nella corsa tecnologica verso il 6G, non possiamo permetterci ulteriori ritardi nel processo di licenza dello spettro, con enormi disparità nella tempistica delle aste e nello sviluppo delle infrastrutture tra gli Stati membri”.

Le parole del Commissario Ue per il Mercato Interno, Thierry Breton, sulla cui stessa scia si posiziona anche la vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager, non convincono Strand Consult che, in un Research note dedicato al tema dell’armonizzazione dello spettro nell’Unione, mette nero su bianco una posizione decisamente meno ottimistica: “Sebbene Vestager e la Commissione affermino di volere un mercato unico digitale, è irrealistico che spingeranno per un cambiamento significativo. Ci vorrà una nuova Commissione per scuotere le cose. Ci saranno elezioni quest’anno. Una nuova Commissione si formerà nel 2025 e ci vorrà un altro anno affinché quella commissione si organizzi e sviluppi politiche ad hoc. Forse entro il 2026 o il 2027 ci sarà una proposta, che sarà probabilmente più dello stesso discorso aspirazionale con poca azione. Il divario tra l’Ue e gli Usa e i principali paesi asiatici si sarà probabilmente ulteriormente allargato“.

Nessun progresso sul mercato unico delle tlc

Strand Consult fa notare che i commenti dei rappresentati Ue sono simili a quelli dei precedenti commissari Almunia, Ansip, Kroes, Reding e Monti. Tuttavia, la differenza – scrive – “è che Vestager, il commissario alla concorrenza dell’Ue con il servizio più lungo nella storia, con più di un decennio nel suo ruolo, ha avuto il doppio del tempo per rendere il mercato unico per le telecomunicazioni una realtà. È difficile vedere che siano stati fatti progressi sul mercato unico delle telecomunicazioni. Inoltre, le prestazioni del settore sono costantemente diminuite durante il mandato di Vestager e Breton. Ironia della sorte, durante questo tempo, il Big Tech ne ha tratto il maggior beneficio. I profitti dell’Ue e la quota di mercato per gli iperscalatori mostrano la loro migliore performance in 20 anni”.

Desiderio di sovranità nazionale la principale barriera

Secondo l’analisi, importanti barriere a un mercato unico delle telecomunicazioni rimangono nel fatto che la maggior parte delle nazioni membri dell’Ue desidera mantenere la propria sovranità sullo spettro, in particolare nella capacità dell’autorità nazionale dello spettro di condurre aste, generare entrate e specificare obblighi di copertura locale, entrate minime per licenza, e così via. Tuttavia, Bruxelles desidera un controllo crescente sul dominio delle telecomunicazioni mobili, inclusa l’armonizzazione dello spettro e l’applicazione della politica di concorrenza e della regolamentazione.

Vestager e la Commissione affermano di prediligere la cosiddetta strada del “consolidamento transfrontaliero”: è il caso di “operatori mobili di Argentina e Cile che cercano di fondersi”, o “il Canada con gli Usa”, “India con Pakistan”. “Il fatto che le nazioni condividano un confine – chiarisce l’analisi – non significa che possono e dovrebbero fondere le imprese al loro interno. Infatti, gli operatori di telecomunicazioni europei hanno ridotto significativamente le loro partecipazioni transfrontaliere e probabilmente continueranno”.

“Le sinergie di una fusione derivano dalla consolidazione nel mercato, dalla capacità di ridurre la ridondanza e di fornire un servizio più efficientemente. Ecco perché gli operatori mobili in ogni paese cercano opportunità per ridurre i costi, aumentare la produttività e migliorare il ritorno sul capitale investito. I paesi leader mondiali nel 5G sono tutti mercati consolidati con 3, se non 2, operatori mobili: Usa, Corea del Sud, Giappone e Cina“.

Armonizzazione dello spettro: difficile l’istituzione di un’Authority Ue

In merito alla politica di armonizzazione dello spettro, Strand Consult spiega che questa “può essere esplorata su vari livelli: tecnico, amministrativo, economico. Già esiste un’importante armonizzazione tecnica dello spettro europeo a livello continentale e globale. L’idea potrebbe anche significare che gli Stati membri dell’Ue armonizzino le loro politiche di allocazione, le tempistiche e così via, qualcosa che già avviene in misura significativa, anche se non perfettamente. L’armonizzazione dello spettro potrebbe anche significare la creazione di un’autorità dell’Ue per gestire e allocare le frequenze in tutta l’Ue. Mentre l’idea sembra teoricamente solida a un certo livello, non è possibile politicamente o legalmente data la configurazione dell’Ue. Inoltre, non è certo che un’autorità dello spettro dell’Ue possa migliorare le prestazioni rispetto all’insieme degli stati membri, a meno che non disponga di migliori informazioni, strumenti, capacità, autorità ecc.

