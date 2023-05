La Commissione Europea ha pubblicato gli inviti a presentare proposte per aggiudicarsi i 122 milioni messi a disposizione nell’ambito dell’iniziativa “Ecosistemi europei dell’innovazione”, che fa parte di di Orizzonte Europa e dello strumento di investimento interregionale per l’innovazione (Fondo europeo di sviluppo regionale).

Una dotazione che punta a rafforzare e promuovere gli ecosistemi europei dell’innovazione, “collegando tutti i territori dell’UE – spiega la Commissione Ue in una nota – allo scopo di rispondere alle sfide sociali e promuovere una maggiore coesione. Contribuiscono inoltre a un’iniziativa chiave della nuova agenda europea per l’innovazione per promuovere ‘valli regionali dell’innovazione’ interconnesse in tutta l’Ue”. Per presentare le proposte c’è tempo fino al 17 ottobre 2023.

Ecosistemi di innovazione dinamici

“Questi inviti – afferma Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva per Un’Europa pronta per l’era digitale – aiutano le regioni europee a prosperare in ecosistemi di innovazione dinamici. Promuovono la coesione e le collaborazioni interregionali. Ciò garantisce che tutti contribuiscano alla leadership dell’Europa in materia di innovazione e ne traggano vantaggio. Dalla diminuzione della dipendenza dai combustibili fossili al rafforzamento della sicurezza alimentare globale. Dalla promozione della trasformazione digitale e della cibersicurezza alla rivoluzione dell’assistenza sanitaria. Le opportunità sono illimitate”.

Sostenere l’innovazione nelle regioni

“Questi inviti costituiscono uno sforzo congiunto dei fondi della politica di coesione e di Orizzonte Europa per sostenere gli attori dell’innovazione nelle regioni con livelli diversi di sviluppo economico e di risultati in termini di innovazione – commenta Elisa Ferreira, commissaria per la Coesione e le riforme – Questa opportunità consente alle regioni europee di unire le forze e di proporre progetti di innovazione interregionali nel quadro di strategie di specializzazione intelligente, allo scopo di colmare il divario in termini di innovazione e apportare benefici tangibili a tutte le regioni”.

Europa in prima linea su innovazione e startup

L’obiettivo della nuova agenda europea per l’innovazione è quello di porre l’Europa in prima linea nella nuova ondata di innovazioni e startup ad elevatissimo contenuto tecnologico. Si tratta in altre parole di aiutare l’Europa a sviluppare e immettere sul mercato nuove tecnologie per affrontare le sfide sociali più urgenti.

Le valli regionali dell’innovazione

Le valli regionali dell’innovazione sono volte a sfruttare appieno il potenziale di innovazione, compresa quella ad elevatissimo contenuto tecnologico, dei diversi territori dell’Ue, allo scopo di affrontare le sfide sociali e il divario in termini di innovazione nell’Ue. L’obiettivo è individuare fino a 100 regioni impegnate a rafforzare il coordinamento dei loro investimenti e delle loro politiche in materia di ricerca e innovazione. La Commissione ha recentemente pubblicato un invito a manifestare interesse, invitando le regioni europee a diventare valli regionali dell’innovazione.

