Intensive data applications e AI, via al bando Ue da 5 milioni

L’Europa fa un passo avanti significativo nel sostegno all’innovazione tecnologica con il lancio del bando EuroHpc JU AI and Data-Intensive Applications Access (SCARICA QUI IL TESTO ORIGINALE).

Quest’iniziativa, inserita nel contesto del programma EuroHpc Joint Undertaking, stanzia un budget di 5 milioni di euro per promuovere lo sviluppo di applicazioni etiche nell’ambito dell’intelligenza artificiale (AI) e del machine learning, con un’attenzione particolare rivolta ai cosiddetti foundation model e all’intelligenza artificiale generativa, come i modelli linguistici di grandi dimensioni.

A chi si rivolge?

Il bando è aperto a una vasta gamma di entità, inclusi settori industriali, piccole e medie imprese (pmi) e startup innovative ed enti pubblici che ricercano l’accesso a risorse di supercalcolo per portare avanti progetti di intelligenza artificiale e di gestione intensiva di dati. La possibilità di affidarsi a supercomputer come Lumi, MareNostrum5, Leonardo, Meluxina, Karolina e Vega per elaborare quantità massicce di dati – spiega il bando – offre una risorsa inestimabile per lo sviluppo di soluzioni innovative.

Come partecipare

Il bando prevede aperture continue, con scadenze prestabilite che segnano il limite per la presentazione delle proposte. Le prossime date importanti da tenere a mente sono il 15 aprile e il 14 giugno 2024. Le organizzazioni interessate sono invitate a presentare le loro proposte entro queste date per avere l’opportunità di accedere alle risorse di calcolo. Le candidature saranno valutate in base a criteri di eccellenza, innovazione, impatto e qualità dell’implementazione, seguendo l’ordine di arrivo.

Dettagli e tempistiche

Una volta presentate, le proposte saranno esaminate e, se selezionate, avranno accesso alle risorse di supercalcolo per un periodo di un anno. La comunicazione delle decisioni di assegnazione è prevista per metà maggio/giugno 2024, con i progetti vincitori che potranno iniziare il loro lavoro da giugno 2024 a giugno 2025 o da agosto 2024 ad agosto 2025, a seconda del ciclo di assegnazione. Ulteriori dettagli sulla presentazione delle proposte, criteri di valutazione e obblighi dei progetti selezionati sono disponibili nella documentazione di accompagnamento al bando.

