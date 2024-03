Interoperabilità dei servizi pubblici: via alla nuova legge Ue

Accelerare la trasformazione digitale del settore pubblico europeo e creare una rete di pubbliche amministrazioni digitali interconnesse: è questo l’obiettivo dell’ “Atto per l’Europa interoperabile”, la nuova legge appena approvata dal Consiglio Europeo. Il regolamento, si legge in una nota, mira a istituire un nuovo quadro di cooperazione per le pubbliche amministrazioni dell’UE, “al fine di garantire l’erogazione di servizi pubblici transfrontalieri senza soluzione di continuità, e a prevedere misure di sostegno che promuovano l’innovazione”.

Dopo quest’ultimo passaggio il regolamento sarà pubblicato a breve sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, ed entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione.

La nuova legge istituirà una struttura di governance per creare un ecosistema di soluzioni di interoperabilità condivise per il settore pubblico dell’UE, in particolare attraverso la creazione di sandbox regolamentari, per dare alle PA europee la possibilità di riutilizzare le soluzioni, innovare insieme e creare valore aggiunto.

Un nuovo passo verso la trasformazione digitale dell’Europa

“L’adozione di questo regolamento è un momento fondamentale per il nostro impegno verso la trasformazione digitale dell’UE – afferma Mathieu Michel, Segretario di Stato belga per la digitalizzazione, la semplificazione amministrativa, la tutela della privacy e il regolamento edilizio – La nuova legge consentirà alle amministrazioni pubbliche di tutta Europa di cooperare in modo più efficace – prosegue – risparmiando tempo e costi per i cittadini e le imprese. Inoltre, introduce misure per promuovere l’innovazione, migliorare le competenze e lo scambio di conoscenze, che sono essenziali per un’adozione efficace delle soluzioni digitali”.

I cardini del nuovo regolamento

Al centro delle nuove norme ci sono i “servizi pubblici digitali transeuropei“, con disposizioni che assicurano una cooperazione strutturata in cui le amministrazioni pubbliche uniscono le forze per progetti di cui gli Stati membri, le regioni e le città sono co-proprietari. Il regolamento stabilisce inoltre una nuova struttura, il “Comitato per l’Europa interoperabile“, che sarà al centro del quadro di governance multilivello.

Con le nuove norme nasce il “portale Europa interoperabile”, uno sportello unico attraverso il quale sarà possibile condividere e riutilizzare soluzioni per promuovere e migliorare l’innovazione negli Stati membri.

Per quanto infine riguarda l’istituzione e la partecipazione alle sandbox normative sull’interoperabilità, questi procedimenti saranno sviluppati in piena coerenza con le disposizioni dell’Artificial Intelligence Act e del Gdpr, il regolamento sulla protezione dei dati personali.

