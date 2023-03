Ammonta a 60 milioni di euro l’importo complessivo delle due garanzie che il Fondo europeo per gli investimenti fornisce al Tenax Sustainable Credit Fund, fondo gestito da Tenax Capital. Queste garanzie contribuiranno a migliorare l’accesso ai finanziamenti per le piccole imprese italiane e le piccole imprese a media capitalizzazione attive nei settori della sostenibilità, dell’innovazione e della digitalizzazione. Le transazioni si realizzano nella cornice del programma InvestEu, volto a mobilitare 372 miliardi di euro entro il 2027 in investimenti che a favore delle priorità politiche dell’Unione europea.

Grazie alla garanzia di InvestEu per l’innovazione e la digitalizzazione, Tenax Sustainable Credit Fund sarà in grado di potenziare il proprio sostegno alle imprese orientate all’innovazione e alla digitalizzazione. La garanzia di InvestEu, accordata per l’ambito di intervento relativo alla sostenibilità, consentirà a Tenax Sustainable Credit Fund di ampliare il supporto alla trasformazione sostenibile dell’economia, nonché agli investimenti green da parte delle pmi e delle mid-cap.

Promuovere una crescita economica sostenibile

“InvestEu è uno strumento fondamentale per sostenere le piccole e medie imprese in tutta Europa – afferma Paolo Gentiloni, Commissario per l’Economia –. Questo accordo contribuirà a promuovere una crescita economica sostenibile e a dare slancio al progresso che l’Italia sta compiendo verso un’economia più verde, più sostenibile e digitale. Sono lieto del fatto che, grazie a questo accordo, riusciremo a fornire a numerose imprese italiane l’appoggio di cui hanno bisogno per crescere e creare posti di lavoro”.

WHITEPAPER Gestione documentale e firma digitale: abilita un processo full digital sicuro Dematerializzazione Digital Transformation

“Il programma InvestEu consente al Fei di continuare a migliorare l’accesso ai finanziamenti da parte delle piccole e medie imprese in tutta Europa – aggiunge Marjut Falkstedt, ceo del Fei –. Questa transazione con Tenax ha l’obiettivo di aiutare le pmi e le mid-cap italiane a concretizzare le loro ambizioni nei settori dell’innovazione, della digitalizzazione e della sostenibilità, dando così un contributo tangibile alla duplice transizione verde e digitale”.

Investimenti a condizioni favorevoli

“Sono molto lieto che Tenax Capital unisca ancora una volta le forze con il Fei per sostenere le imprese che investono nella sostenibilità, innovazione e digitalizzazione – conclude Massimo Figna, fondatore e ceo di Tenax Capital –. Grazie alla “Garanzia per la sostenibilità” e alla “Garanzia per l’innovazione e la digitalizzazione”, ambedue nel quadro di InvestEu, Tenax Sustainable Credit Fund è in grado di aiutare i propri clienti a investire in questi ambiti importanti a condizioni particolarmente favorevoli”.

Tenax Fund, obiettivo 300 milioni di euro

Tenax Sustainable Credit Fund è il quarto fondo di private debt di Tenax Capital ed è stato recentemente lanciato in partenariato con Intesa Sanpaolo per investire nel mercato societario italiano. Il fondo si propone di raggiungere una dimensione di 300 milioni di euro, un obiettivo realizzabile coinvolgendo investitori istituzionali italiani ed europei attivi nel mercato del private debt. Il fondo sarà conforme all’articolo 8 del regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sfdr), al fine di promuovere le caratteristiche ambientali o sociali (Esg).

@RIPRODUZIONE RISERVATA