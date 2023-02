Tecnologia e commercio, via al Consiglio strategico Ue-India

E’ stato ufficialmente istituito il nuovo Consiglio per il commercio e la tecnologia (Ttc) destinato a rafforzare il rapporto di partner strategici in vigore fra Unione Europea e India. L’annuncio è arrivato da una nota ufficiale della Commissione Ue, sulla scia di quanto era stato annunciato lo scorso aprile a Nuova Dehli, direttamente dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e dal primo ministro indiano, Narendra Modi.

Il nuovo Tttc approfondirà l’impegno strategico su commercio e tecnologia tra i due partner e sarà copresieduto, da parte dell’Ue, dai vicepresidenti esecutivi Margrethe Vestager e Valdis Dombrovskis, e da parte indiana da Subrahmanyam Jaishankar, ministro degli Affari esteri, Piyush Goyal, ministro del Commercio e dell’Industria, e Ashwini Vaishnaw, ministro dell’Elettronica e Informatica.

Al lavoro sulle aree più critiche

“In un contesto geopolitico in rapida evoluzione – si legge nella nota della Commissione – l’Ue e l’India hanno un interesse comune a garantire sicurezza, prosperità e sviluppo sostenibile sulla base di valori condivisi. Il Ttc fornirà l’orientamento politico e la struttura necessaria per coordinare gli approcci e far progredire il lavoro tecnico. Per gettare le basi, entrambe le parti hanno concordato di lavorare su aree critiche come la connettività, le tecnologie verdi e le catene di approvvigionamento resilienti“.

Tre filoni di negoziati

Le riunioni ministeriali del Ttc si baseranno sul lavoro preparatorio di tre gruppi di lavoro: Tecnologie strategiche, governance digitale e connettività digitale (il gruppo lavorerà congiuntamente su aree di reciproco interesse quali connettività digitale, intelligenza artificiale, 5G/6G, calcolo ad alte prestazioni e quantistico, semiconduttori, sistemi cloud, sicurezza informatica, competenze digitali e piattaforme digitali); Tecnologie energetiche verdi e pulite (questo gruppo si concentrerà sulle tecnologie verdi, compresi gli investimenti e gli standard, con particolare attenzione alla ricerca e all’innovazione. Le aree da esplorare potrebbero essere l’energia pulita, l’economia circolare, la gestione dei rifiuti, la plastica e i rifiuti nell’oceano. Promuoverà inoltre la cooperazione tra incubatori, PMI e start-up dell’UE e dell’India); Commercio, investimenti e catene del valore resilienti (il gruppo lavorerà sulla resilienza delle catene di approvvigionamento e sull’accesso a componenti critici, energia e materie prime. Si adopererà inoltre per risolvere le barriere commerciali individuate e le sfide commerciali globali promuovendo la cooperazione nei consessi multilaterali. Si adopererà per promuovere gli standard internazionali e la cooperazione nell’affrontare le sfide geopolitiche globali).

Prima riunione ministeriale in primavera

I tre filoni dei negoziati bilaterali su commercio, investimenti e indicazioni geografiche continueranno separatamente dal Ttc. Il dialogo ad alto livello su commercio e investimenti rimarrà l’organo principale per guidare questi negoziati. Inoltre, a margine della prima riunione ministeriale Ttc, potrebbe essere organizzato il Forum ad alto livello sugli investimenti digitali (Dif) Ue-India.

Le riunioni ministeriali del Ttc si terranno almeno una volta all’anno, con sede alternata tra l’Ue e l’India. La prima riunione ministeriale Ue-India è prevista per la primavera del 2023.

