Il digitale contro il climate change, dalla Ue 40 milioni a Blume Equity

Il Fondo europeo per gli investimenti (Fei) investirà 40 milioni di euro, con il sostegno del programma InvestEU, nel fondo europeo di crescita tecnologica per il clima “Blume Equity”. Si tratta di una dei maggiori operazioni di questo genere mai effettuate.Blume Equity investe in aziende che sostengono la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e un ambiente più sostenibile.

Investimenti nelle soluzioni più innovative a beneficio del clima

I recenti investimenti di Blume includono “Sensorfact”, un fornitore di soluzioni di dati Internet of Things (IoT) per consentire alle pmi industriali di essere più efficienti dal punto di vista delle risorse; “Normative”, una piattaforma di contabilità delle emissioni di carbonio che si concentra sulle emissioni per i grandi clienti aziendali; “Matsmart-Motatos”, un’azienda che affronta il problema degli sprechi alimentari dei beni di consumo a rapida rotazione e “Aerones”, un leader nei servizi di ispezione e manutenzione robotizzata per l’industria delle turbine eoliche.

Focus sulla transizione green

“Il programma InvestEU sostiene gli investimenti in tutta Europa, concentrandosi sulle nostre priorità comuni, tra cui la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e più sostenibile – afferma il Commissario per l’Economia, Paolo Gentiloni -. Sono lieto che, grazie a questo nuovo accordo, ulteriori investimenti saranno convogliati verso le pmi a forte crescita e all’avanguardia impegnate in iniziative per il clima e l’ambiente. Questo è un ottimo esempio di come InvestEU aiuti a rendere l’Europa più verde, più digitale e più innovativa, contribuendo così alla crescita sostenibile e alla creazione di posti di lavoro di qualità”.

