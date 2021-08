Via agli European broadband awards: aperte le iscrizioni - CorCom

E’ ai blocchi di partenza l’iniziativa destinata a dare un volto concreto al decennio digitale dell’Europa, promuovendo il processo di digital transformation che entro il 2030 dovrà fornire accesso a una connettività gigabit e servizi 5G. i Tutti i progetti avanzati in questo ambito, grandi o piccoli, rurali o urbani, privati o pubblici, locali, regionali, nazionali o transfrontalieri, e che coprono tutte le tecnologie, possono infatti presentare domanda per l’edizione 2021 degli European broadband awards.

La scadenza per la presentazione delle domande è il 17 settembre. I vincitori riceveranno un premio dell’Ue per la banda larga in autunno e saranno presentati dalla Commissione europea nei media, nei siti web dell’Ue, nelle newsletter e nel database delle buone pratiche per la banda larga. Saranno inoltre annunciati e premiati durante la cerimonia e invitati a presentare il loro progetto al Broadband day nell’autunno 2021.

Cinque categorie di premi

I progetti si presenteranno e saranno premiati in una delle cinque categorie: modelli innovativi di finanziamento, impresa e investimento (i progetti che hanno applicato modelli di finanziamento, di business o di investimento efficaci e innovativi sceglieranno questa categoria); misure di riduzione dei costi e co-investimento (la categoria è indirizzata a progetti che hanno applicato misure sfruttando le sinergie tra diverse infrastrutture e si sono adoperati per la cooperazione tra le parti interessate nella costruzione e nell’investimento in infrastrutture, inclusi progetti transfrontalieri/multinazionali); impatto socio-economico nelle aree rurali e remote (la categoria è per i progetti che hanno impatti socioeconomici diretti e indiretti e collegamenti sostanzialmente migliorati con e nelle aree remote e rurali); generazione della domanda e adozione della connettività (in questa categoria si applicheranno i progetti che hanno implementato misure che stimolano il lato della domanda e aumentano l’adozione di un’ampia gamma di servizi e applicazioni fissi e/o wireless/mobili, compreso il 5G); qualità e convenienza dei servizi (la categoria è indirizzata a progetti incentrati sulla fornitura di servizi di alta qualità e convenienti per gli utenti finali).

WHITEPAPER Flussi di lavoro più produttivi: strategie e strumenti Networking Software

@RIPRODUZIONE RISERVATA