2019 da record per MyBank: transazioni a quota 15 miliardi di euro

Il 2020 si apre per MyBank con un traguardo storico, quello dei 15 miliardi di valore transato totale, con una crescita che negli ultimi sei mesi si è attestata sul 50% e il valore transato ogni giorno che è cresciuto fino a toccare i 19 milioni di euro. Nell’anno appena trascorso la soluzione paneuropea di pagamento online che consente di pagare e incassare con un bonifico immediato e irrevocabile tramite il servizio di home banking della propria banca.

Il trend positivo registrato da MyBank ha riguardato tutti i pagamenti digitali B2B e B2C, con un particolare successo nel campo dei servizi, dove si è registrato un +30% nel turismo, un +41% nelle utility e un +15% nelle telecomunicazioni.

Guardando invece ai prodotti, particolarmente positivo l’andamento del settore Tech/IT (+61%), dell’arredamento – home living (+36%), dell’abbigliamento (+29%) e del food & gorcery (+18%). I volumi delle transazioni tramite MyBank hanno visto un’impennata anche nella Pubblica amministrazione, dove si è registrato un +54% rispetto all’anno precedente.

“Il 2019 ha visto MyBank continuare ad operare in uno scenario di profonda trasformazione, in cui le nuove esigenze dei consumatori, le nuove normative, le nuove tecnologie e i nuovi operatori di mercato portano a rivedere completamente i modelli dei servizi finanziari – afferma Giorgio Ferrero (nella foto), Ceo di Preta, la società che detiene e gestisce MyBank – I numeri positivi registrati nell’anno appena trascorso incoraggiano il nostro modus operandi, dove la sicurezza e la protezione dei dati si combinano alla facilità d’uso per portare valore agli utenti, migliorandone l’esperienza d’uso e, di conseguenza, aiutando i merchant a crescere grazie alla fiducia generata dalla soluzione MyBank”

