Accenture compra Sec Servizi: in Italia un hub per il finance 4.0

Accenture compra l’80,8% che Intesa Sanpaolo deteneva in Sec Servizi, la società che fornisce servizi tecnologici e applicazioni software a istituti bancari. Accenture acquisirà anche le quote restanti attualmente in mano ad altri azionisti.

Con l’acquisizione del know-how e degli asset tecnologici e operativi di Sec Servizi, Accenture sarà in grado di creare una piattaforma avanzata e innovativa dedicata al settore bancario, per supportare le banche nella transizione verso il digitale. “Questa operazione consentirà ad Accenture di affermarsi come leader nei servizi innovativi per il settore in Italia, servendo l’attuale base clienti di Sec Servizi, che include tra gli altri Intesa Sanpaolo”, spiega una nota.

Intesa Sanpaolo ha acquisito Sec Servizi nel 2017 nell’ambito dell’operazione che ha comportato l’acquisizione di determinate attività, passività e rapporti giuridici da Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, entrambe in liquidazione coatta amministrativa.

