Basket Bond Tech: Digital360 già con un minibond da 8 milioni

Offrire alle pmi e alle mid-cap italiane uno strumento alternativo al canale creditizio tradizionale per finanziare i loro piani di investimento e crescita, anche per linee esterne, e rafforzarne la competitività in Italia e all’estero. È l’obiettivo del programma di finanziamento “Basket Bond Tech” di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), Mediocredito Centrale (Mcc) ed Equita, dedicato a società appartenenti al settore del digitale e a progetti di innovazione tecnologica.

Promosso da Equita in qualità di arranger con il sostegno di Cdp e Mcc come investitori, il progetto prende il via in questi giorni sulla spinta dei 13 milioni di euro in minibond emessi dai primi due investitori aderenti. L’iniziativa proseguirà poi con nuove emissioni di minibond da parte di altre aziende aderenti, fino al raggiungimento di un importo massimo pari a 100 milioni.

Prevista l’emissione di minibond sottoscritti da una società di cartolarizzazione

Il piano prevede l’emissione, da parte delle imprese partecipanti, di minibond sottoscritti da un’apposita società di cartolarizzazione, quest’ultima finanziata a sua volta attraverso un’emissione di titoli (asset backed securities) sottoscritti da Cdp e Mcc, in quote paritetiche. I minibond sono emessi su base unsecured, possono avere una durata fino a sei anni e prevedono un rimborso del capitale a rate costanti.

Da Digital360 e Retex le prime due adesioni

Le prime realtà a partecipare al Programma sono Digital360 e Retex, entrambe società Benefit di primo piano nel panorama italiano dell’innovazione digitale.

Digital360 ha emesso un minibond da otto milioni, finalizzato a sostenere la crescita del gruppo, anche per linee esterne.

Retex – capogruppo di una realtà attiva nel settore del marketing digitale, che offre servizi e soluzioni proprietarie focalizzate sul settore retail – ha invece emesso un minibond da cinque milioni, i cui proventi sono destinati a supportare il piano di investimenti previsto dal business plan.

Accompagnare le aziende nell’accesso ai capitali

Il Basket Bond Tech è pensato come strumento innovativo per accompagnare le aziende nell’accesso al mercato di capitali, garantendo alle società emittenti visibilità, opportunità di crescita e di networking, e accrescendone la reputazione e la cultura finanziaria.

Nella struttura del programma Zenith Service agisce come servicer, corporate servicer, calculation agent e representative of the noteholders, Bank of New York Mellon Sa/Nv, Milan Branch come paying agent e account bank, mentre Bff Bank svolge il ruolo di depositary bank. Dentons Europe Studio Legale Tributario ha assistito, con team separati, Equita e gli investitori (Cdp e Mcc) per gli aspetti legali connessi all’operazione.

