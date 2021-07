Bitpanda sceglie il Chief Growth Officer: è Irina Nicoleta Scarlat - CorCom

Bitpanda sceglie il proprio primo Chief Growth Officer, e affida la funzione a Irina Nicoleta Scarlat. La piattaforma europea di investimento digitale, primo unicorno austriaco, ha affidato alla manager il compito di sviluppare una strategia di crescita per riunire le competenze di diversi team ed individuare nuove opportunità definendo obiettivi aziendali precisi. Scarlat sarà anche responsabile della gestione dei piani di espansione europea di Bitpanda e dello sviluppo aziendale per affrontare le prossime principali sfide e assicurare la sostenibilità delle attività.

Irina Scarlat opera da oltre dieci anni nel settore tecnologico, e ha trascorso gli ultimi tre anni in Revolut, dove era entrata nel ruolo di Country Manager per la Romania all’inizio del 2018, e dove ha poi sviluppato la “growth machine” di Revolut, guidando i team di crescita nella CEE e, in seguito, il reparto Global Growth sviluppando un percorso di crescita che ha portato Revolut da 1 a 15 milioni di utenti a livello globale.

Prima dell’esperienza in Revolut, Irina Scarlat aveva diretto le attività di marketing di Uber in Romania, coordinando la strategia locale e lavorando a progetti e iniziative strategici per il mercato. Durante questo periodo ha inoltre lanciato i servizi di Uber in tre città, portando il mercato a crescere fino a 1 milione di utenti e costruendo da zero il team di marketing per la Romania.

“Irina ha una comprovata esperienza nel conquistare e scalare rapidamente nuovi mercati del settore fintech – afferma Eric Demuth, Ceo di Bitpanda – In Bitpanda abbiamo piani di crescita ambiziosi e, mentre proseguiamo il nostro percorso di ipercrescita, siamo convinti che con Irina alla guida della ‘gestione paesi’ e dei piani di espansione, nonché dei team di Business Development e Marketing, ci apriremo a nuovi mercati e accelereremo anche la nostra crescita. La sua esperienza unica in ambienti in rapida evoluzione e la sua ambizione, il suo spirito di iniziativa e la sua visione globale ci consentiranno di avvicinare ovunque le persone al mondo degli investimenti”.

“L’Europa è in ritardo rispetto ai mercati degli Stati Uniti e dell’Asia in materia di alfabetizzazione ed educazione finanziaria e molti non sono consapevoli delle possibilità che hanno a portata di mano – sottolinea Irina Scarlat – Credo fortemente nella missione di Bitpanda di cambiare questa situazione offrendo alle persone accesso istantaneo ai prodotti finanziari e alle risorse necessarie per comprenderli correttamente. Inoltre, Bitpanda è un’azienda che vanta una cultura incredibile e bilancia l’ipercrescita con l’attenzione per il proprio staff: mi sono trovata subito d’accordo con i fondatori e i membri del team esecutivo con cui ho parlato durante il colloquio conoscitivo. Sono felice di unirmi al team e sono sicura che insieme trasformeremo Bitpanda nella piattaforma di investimento numero uno in Europa, e non solo”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA