Codici accusa Ing Direct: “App bloccata, non si accede ai conti”. Scatta la diffida

Codici diffida Ing Direct. L’associazione dei consumatori ha rilevato che, dopo l’aggiornamento della app, che per molti clienti è diventato infatti impossibile accedere al proprio conto. Di qui la decisione di inviare una lettera di diffida all’istituto in cui si chiede il ripristino dell’accesso ai conti al momento bloccati.

“Stiamo registrando le lamentele di tantissimi clienti della Ing Direct – spiega il segretario nazionale di Codici, Ivano Giacomelli – anche perché il problema non riguarda soltanto l’impossibilità di accedere al proprio conto corrente, ma anche la difficoltà nel ricevere le nuove credenziali. Per ottenere il nuovo Pin, infatti, bisogna passare per una raccomandata ed in alcuni casi ci sono voluti più di 20 giorni prima che venisse recapitata all’utente. Non solo. Ottenuto il codice, c’è chi si è visto bloccare nuovamente l’accesso, in quanto la procedura di inserimento del Pin non è molto chiara. A tutto questo si aggiunge poi la difficoltà di avere chiarimenti dal call center e dalle sedi. Insomma una confusione generale per un disagio gravissimo che l’istituto deve risolvere al più presto”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA