Criptovalute, la Consob: “Sempre più volatili ed esposte al rischio cyber”

Le criptovalute sono un asset strutturalmente sempre più volatile: il loro valore di mercato, a settembre 2023, era inferiore di oltre il 50% a quello di fine 2021. Sono inoltre altamente vulnerabili agli attacchi cibernetici: nel 2022 circa 3,8 miliardi di dollari sono stati sottratti globalmente in attacchi hacker, un dato in aumento dai 3,3 miliardi dell’anno precedente.

Sono alcuni dei dati più significativi del rapporto annuale ‘Principali tendenze in tema di investimenti sostenibili e criptoattività’ della Consob (SCARICA QUI IL REPORT COMPLETO), giunto alla sua seconda edizione. La stessa indagine conferma anche la tendenza delle imprese dell’area euro a una maggiore capacità nel gestire la propria esposizione ai rischi Esg.

Solo 14 piattaforme su 188 sono molto sicure

Nella sua relazione, la Consob punta l’attenzione sulla “criticità posta dalla sicurezza cibernetica”: “Solo una netta minoranza delle piattaforme di scambio di criptovalute (14 su 188) può ritenersi ‘molto sicura’ – spiega -. Rispetto al 2022 aumenta, inoltre, la quota di piattaforme che presentano scarse valutazioni di sicurezza cibernetica”.

A settembre 2023 “il rendimento annualizzato del bitcoin (che assieme ad ether rappresenta oltre il 60% del valore di mercato delle criptovalute) risultava solo lievemente superiore a quelli di altre categorie di asset non digitali, a fronte di un’assunzione di rischio ben maggiore dovuta a un’estrema volatilità dei prezzi – aggiunge -. La stessa volatilità si ritrova anche nelle criptovalute inattive, ossia che non sono state oggetto di transazioni nell’ultimo anno, su valori prossimi al 60% e 70% rispettivamente per bitcoin ed ether”.

Cresce la capacità di gestire i rischi Esg

Il Sustainalytics Esg Risk Score, un indice che aiuta gli investitori a identificare i rischi Esg, registra un tendenziale aumento della capacità delle imprese dell’area euro nel gestire i rischi Esg, cioè legati all’ambiente, agli aspetti sociali e a quelli del governo delle imprese. A livello settoriale, l’esposizione ai rischi Esg è in media più elevata per le utilities e per i produttori di energia rispetto alle società del manifatturiero o dei servizi. In Italia, gli Esg Risk Scores sono in linea con i valori che si registrano nei Paesi dell’eurozona, anche se l’esposizione delle imprese finanziarie ai rischi Esg è in media più elevata rispetto alle società non finanziarie.

