Digital banking, United Ventures mette sul piatto 10 milioni per Cleafy

Spinta al contrasto delle frodi bancarie. Si inserisce in questo contesto il round di investimento di 10 milioni di euro chiuso con successo da Cleafy, azienda tecnologica specializzata nella prevenzione proattiva delle truffe nel settore bancario digitale. L’operazione è stata guidata da United Ventures, attraverso il fondo UV T-Growth, per supportare l’espansione di Cleafy verso nuovi mercati e il continuo sviluppo della sua piattaforma tecnologica. Attualmente, il mercato globale per il rilevamento e la prevenzione delle frodi sta registrando una crescita di quasi il 25% anno su anno e si prevede che raggiungerà i 190,93 miliardi di dollari entro il 2030.

Gli obiettivi di Cleafy

La soluzione di Cleafy rileva e previene in modo proattivo le frodi bancarie online in tempo reale, garantendo ai clienti un’esperienza sicura e fluida. Cleafy protegge oltre 100 milioni di utenti digitali dalle frodi finanziarie online. Tra i clienti si annoverano gruppi bancari globali come Findomestic del gruppo Bnp Paribas, e Ing Bank Romania, oltre ad aziende fintech e banche digitali in rapida crescita come illimity Bank. In oltre nove anni di storia, si legge in una nota, “l’azienda non ha mai perso nessuno dei propri clienti vantando un tasso di rinnovo pari al 100%”.

A seguito dell’operazione, il gruppo Moviri, holding company di Cleafy e uno degli investitori iniziali, manterrà una quota di minoranza cedendo il controllo.

Il team di Threat Intelligence

Un ruolo centrale è svolto dal team di Threat Intelligence, Cleafy Labs, grazie alla sua capacità di individuare, analizzare e prevenire nuove e sofisticate minacce digitali contro i clienti delle principali banche internazionali. I rapporti tecnici redatti dal team, chiamati Cleafy Labs reports, si legge in una nota, “sono diventati un punto di riferimento per gli analisti di frodi in tutto il mondo”. Cleafy Labs collabora con il CertFin – Cert Finanziario Italiano – per produrre rapporti strategici periodici sull’evoluzione del panorama delle minacce nel settore finanziario.

Il sostegno iniziale di Moviri è stato cruciale nel facilitare la crescita di Cleafy, l’ingresso nel mercato, l’acquisizione di clienti chiave e la validazione della sua tecnologia.

Come funziona la piattaforma Cleafy

Cleafy opera in un mercato in rapida crescita, spinto dallo sviluppo continuo delle frodi informatiche. La crescente adozione di prodotti finanziari digitali, l’introduzione dei pagamenti istantanei e le elevate aspettative dei clienti in termini di sicurezza, fluidità e velocità hanno creato una crescente domanda in termini di efficienza e affidabilità. Cleafy offre una piattaforma che monitora tutti i canali digitali, inclusi le applicazioni web e mobile, e l’open banking, consentendo ai clienti di prevenire perdite finanziarie e di garantire ai propri utenti un’esperienza online ottimale.

Frodi bancarie, le strategie di contrasto

Con il recente round di investimento, Cleafy accelererà ulteriormente lo sviluppo della sua innovativa piattaforma tecnologica per aiutare le aziende a contrastare il continuo aumento delle minacce di frodi online. L’azienda è stata fondata nel 2014 da Matteo Bogana, Ph.D. in fisica computazionale al Politecnico di Milano, con oltre 10 anni di esperienza come Direttore del PoliHub Innovation Center, da Niccolò Pastore, esperto di sicurezza informatica, big data e sistemi distribuiti su Internet, e da Carmine Giangregorio, esperto di cybersecurity.

“Il nostro obiettivo – spiega Bogana – non è semplicemente fermare le frodi; Cleafy mira ad anticipare gli attacchi così da prevenire proattivamente le frodi. Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo sviluppato una rivoluzionaria piattaforma che apre la strada alla Cyber Fraud Kill Chain. Sfruttando metodologie impiegate nella cybersecurity per contrastare le minacce informatiche, abbiamo creato un approccio olistico per combattere le frodi. I risultati eccezionali ottenuti dai nostri clienti dimostrano l’efficacia di questo nuovo approccio e della nostra tecnologia unica. Ora, grazie alla partnership con United Ventures, ci concentreremo ulteriormente sulla crescita e l’accelerazione delle innovazioni tecnologiche per consolidare la nostra posizione di mercato”.

Al centro i sistemi di AI

“In United Ventures – dice Fabio Pirovano, Partner United Ventures – siamo sempre alla ricerca di tecnologie innovative che abbiano il potenziale per risolvere grandi problemi della nostra società. La piattaforma di prevenzione delle frodi di Cleafy ne è un esempio perfetto. Siamo rimasti impressionati dall’esperienza e dall’impegno del team nel costruire un mondo digitale più sicuro. Crediamo che la tecnologia di Cleafy abbia il potenziale per trasformare il nostro approccio alla sicurezza online e non vediamo l’ora di lavorare con il team per aiutarli a realizzare la loro visione”.

“Da tempo investiamo in soluzioni basate su intelligenza artificiale per affrontare i problemi delle grandi aziende, creando soluzioni focalizzate sin dall’inizio sui mercati internazionali – dice Paolo Bozzola, ceo Moviri -. L’intelligenza artificiale cambierà molti settori critici, inclusa la prevenzione delle frodi. Il successo di Cleafy conferma la validità della nostra tesi. Questo round di investimenti dimostra che il nostro modello di accelerazione e spin-off funziona bene con investitori istituzionali, soprattutto quando collaboriamo con fondi del calibro di United Ventures”.

